Tilbe'ye, “Hayatınızın film olmasını ister misiniz?” sorusu yöneltildi. Ancak Tilbe bu soruya "Asla böyle bir şey istemiyorum. Beni yaşarken anlamadılar, öldükten sonra hiç kimse anlatamaz." diyerek sert bir yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı, sözlerinin ardından “Buradan da yasaklıyorum” diyerek, hayatının filme uyarlanmasına kesin bir dille karşı çıktığını belirtti.

PARFÜM KRİZİYLE SAHNEDE FENALAŞTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da konser veren Yıldız Tilbe, sahnede kısa süreli bir panik yaşadı. Hayranlarından birinin hediye ettiği parfümü denemek isteyen sanatçı, parfümü üzerine sıktıktan kısa süre sonra nefes almakta zorlanarak rahatsızlandı.

Tilbe, kokunun yoğunluğundan dolayı sahneyi terk etmek zorunda kaldı. Kısa bir molanın ardından kıyafetini değiştirip sahneye geri dönen şarkıcı, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

"Parfüm sıktım, bayılacaktım. Elbisemi değiştirdim ama kokudan kurtulamadım. Kavun, şeftali, salatalık gibi bir koku vardı. Çok fenalaştım."

İTİRAFTA BULUNDU

Bir sonraki konserinde yeniden rahatsızlanan Tilbe, bu kez sahnede dil altı hapı almak zorunda kaldı. Konuşmakta güçlük çeken sanatçı, sevenlerine "Hayatımda ilk defa oldu, ilk dil altı hapımı bugün aldım. Allah’a şükür iyiyim ama kendimi biraz garip hissediyorum. Oynamak istiyorum ama çabuk yoruluyorum. Gözlerim kararıyor, enerjim var ama yapamıyorum." diyerek rahatsızlığını açıkladı.

TANSİYON HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYOR

Tilbe, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından doktor kontrolüne gittiğini ve tansiyon rahatsızlığı teşhisi konduğunu belirtti.

Doktorunun kendisine pilates ve yoga önerdiğini anlatan sanatçı, yaşla birlikte kaslarının kısaldığını ve bu nedenle sahne performanslarında dikkatli olması gerektiğini söyleyen Tilbe, "59 yaşındayım. Doktorum mikrofon tutmamamı bile söyledi, mikrofona zarar verebilirmişim. Tansiyon hastalığı gerçekten çok zor, bu hastalıkla mücadele eden herkese şifa diliyorum." dedi.

YÜZÜNDEKİ YARALAR DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık sorunlarına rağmen sahnede olmaktan vazgeçmeyen Yıldız Tilbe, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla sevenlerini tedirgin etti. X (Twitter) hesabından örümcek ağı emojisiyle yaptığı paylaşımda, yüzündeki yaralar ve çizikler dikkat çekti.

Sanatçının yüzündeki izlerin nedeni açıklanmadı ancak hayranları, ünlü isme "Geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.