Ittoqqortoormiit, -40 dereceyi bulan dondurucu soğuklar nedeniyle yeryüzünün en ücra yaşam öykülerinden birine ev sahipliği yapıyor. Dondurucu soğuklarda hayat mücadelesi veren köy,

İnuit gelenekleri ile modern dünyanın zorlukları arasında sıkışmış durumda.

ERİŞİM YOK

Bu köye ulaşım yok denecek kadar az. Kuzey Kutup Dairesi'nin 70° kuzeyinde yer almasından dolayı, karayolu bulunmuyor. Dünyanın en büyük milli parkı ile dev fiyort sistemleri arasına sıkışmış bu renkli köy, sadece helikopter, köpek kızakları veya yaz aylarında kısa süreliğine teknelerle ziyaret edilebiliyor.

Ittoqqortoormiit'in nüfusu ise 370 kişi. Az kişinin yaşadığı köy, kutup ayıları, misk öküzleri ve buz dağlarıyla kaplı vahşi bir beyazlıktan oluşuyor.

BİN YILLIK MİRAS: QİMMİİT

Köyde ulaşım ve avcılığın hakim olmasında dolayı halk "qimmiit" dediği Grönland kızak köpeklerini kullanıyor. Bin yıldır devam eden bu gelenek, yerel halkı doğaya bağlayan en güçlü bağ.Fakat bu köklü kültür, küresel ısınma nedeniyle deniz buzlarının geç donması ve genç nüfusun modern şehirlere göç etmesiyle büyük bir tehdit altında.

İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN MERKEZİNDE

2006’dan bu yana nüfusunun %35’ini kaybeden köy, son yıllarda stratejik bir önem de kazanmaya başladı. Bir yandan eriyen buzlar nedeniyle göç rotasını değiştiren kutup ayıları yerleşim yerlerine yaklaşarak tehlike oluştururken, diğer yandan Grönland üzerindeki jeopolitik tartışmalar bölgeyi dünya gündeminde tutmaya devam ediyor.

DOĞA İLE SAYGILI AMA SERT BİR İLİŞKİ VAR

İnuit avcıları için avcılık sadece bir meslek değil, atalarından miras kalan bir tutku. Yerel yasalar gereği avlanan hayvanların ticareti yasak olsa da misk öküzü ve kutup ayısı etleri ailelerin beslenmesi ve giyimi için hayati önem taşıyor. Süpermarket raflarının boş ve fiyatların aşırı yüksek olduğu bu "dünyanın ucundaki" noktada, doğa ile kurulan bu sert ama saygılı ilişki yaşamın devam etmesini sağlıyor.