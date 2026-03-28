Astrologların öngörülerine göre bahar ayları ve yılın geri kalanı, 4 burç için sadece günlük zorlukları değil, aynı zamanda köklü kişisel değişimleri beraberinde getirecek.

İçsel engellerin aşılması ve uzun süredir ertelenen kararların alınması gereken bu dönem, krizlerin nasıl birer 'büyüme fırsatına' dönüşebileceğine dair önemli ipuçları sunuyor.

Koç Burcu

Yıla oldukça yüksek bir tempoyla başlayan Koç burçları için fren yapma zamanı. Astrologlara göre bu yavaşlamanın temel sebebi Satürn'ün etkisi.

İşlerin eskisi kadar akıcı ilerlemediği hissi, Koçlar arasında yaygın bir hayal kırıklığı yaratıyor. Astrologlar bu tıkanıklığın aslında ilerlemenin anahtarı olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki aylarda öğrenilmesi gereken temel dersler sabır ve sorumluluk olacak. Bu zorlu sürecin uzun vadede sağlam bir istikrar getirmesi bekleniyor.

Kova Burcu

Kovalar, halihazırda hayatlarının en yoğun ve baskı dolu dönemlerinden birinden geçiyor. Gezegen hareketlerinin de etkisiyle bu baskı hissinin yıl boyunca artarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Astrologlar bu süreci "küllerinden doğma" dönemi olarak tanımlıyor. Hedeflerin, ilişkilerin ve sosyal iletişimin tamamen yeniden tanımlanması gerekecek.

Süreç ne kadar yıpratıcı görünse de, vaat edilen ödül; kişinin kendi hayatının kontrolünü tamamen eline alması ve derin bir kişisel gelişim yaşamasından geçiyor.

Aslan Burcu

Aslan burçları için mevcut yılın ana teması "temizlik ve arınma" olarak öne çıkıyor. Yılın ilk çeyreğinde başlayan, kişiyi geride tutan toksik insanlardan ve verimsiz durumlardan uzaklaşma eğilimi, ivme kazanarak devam edecek.

Bu arınma sürecinin hızı, bireyin ne kadar kararlı ve istekli olduğuna bağlı olarak değişecek.

Geçmişin yüklerinden kurtulabilenleri, yılın ilerleyen dönemlerinde yeni başarı fırsatları ve yüksek bir tatmin duygusu bekliyor.

Terazi Burcu

Uyum ve denge arayışıyla bilinen Terazi burçlarını, özellikle ikili ilişkilerde ciddi bir sınav bekliyor. Başkalarıyla olan ilişkilerde artan baskı hissi, Terazileri sürekli olarak zor kararlar almaya ve uzlaşmaya zorluyor.

Astrologların bu noktadaki en büyük uyarısı: "Çatışmadan kaçmayın." Terazilerin kendi doğrularına sadık kalmaları ve sınırlarını korumaları gerekecek. Bu krizlerin aşılarak, kişinin özgüvenini ve içsel gücünü maksimize edeceği öngörülüyor.