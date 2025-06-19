Juventus’ta bu sezon gösterdiği performansla alkış alan Kenan Yıldız’a bir büyük onur daha…
Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın ligin 20. haftasında Torino'ya attığı gol, taraftarlar tarafından İtalya Serie A'da 'Yılın en güzel golü' seçildi. Daha önce ‘Ayın golü’ ünvanına layık görülen bu gol, bu kez de ‘Yılın en güzel golü’ seçildi.
È la rete di Kenan Yildiz contro il Torino la più bella della stagione secondo i tifosi. 🗳️🏆⚽️ @IliadItalia pic.twitter.com/ytRD3FUVUw— Lega Serie A (@SerieA) June 19, 2025