Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılının ilk "Enflasyon Raporu" toplantısını gerçekleştirildi.

TCMB 2026 enflasyon tahminini ara hedefin yüzde 16 olarak korunduğunu belirterek alt bandını yüzde 13'ten yüzde 15'e, üst bandını ise yüzde 19'dan yüzde 21'e çıkardı.

2027 ve 2028 ENFLASYON HEDEFLERİ

2027 yıl sonu ara hedefi yüzde 9 değiştirilmedi. Tahmin aralığı yüzde 6-12 oldu. İlk defa 2028 yıl sonu ara hedefi yüzde 8 olarak açıklandı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

*Ticari gerilimlerin yatışmasıyla birlikte küresel büyümede de toparlanmaya şahit olduk.

*Son dönemde gözlenen küresel büyüme yönündeki riskler aşağı yönlü hareketlendi.

*Bu ortamda güvenli finans varlık arayışının değerli metal fiyatlarına, sektörel fiyatların da endüstriyel metal fiyatlarına yukarı yönlü etki etti.

*2025'in ilk üç çeyreğinde 2023'e kıyasla tüketimin büyümeye katkısının belirgin bir şekilde gerilediğini yatırımların ise katkısının arttığını görüyoruz.

*İmalat sanayi kapasite kullanım oranı tarihsel ortalamanın altında. Manşet işsizlik ve geniş tanımlı işsizlik düşmekte ancak yüksekliğini koruyor.

*Talep koşullarının dezenflasyona sürecine verdiği desteğin azalmasına karşın sürüyor. 2026'da da dezenflasyonun devam edeceğini öngörüyoruz.

OCAK AYI ENFLASYONU ŞUBATTA DA DEVAM EDECEK

*Bir önceki rapor dönemine kıyasla yüzde 2,2 puan azalarak 30,7'ye geriledi. Enflasyon kasım-aralık aylarında bir önceki kasıma göre alt bantta gerçekleşti.

*Ocak ayında ise aralığın üst bandına yaklaşan bir enflasyon görüyoruz. Bunda da gıda fiyatları hava koşullarına bağlı olarak arz yönlü etkilerden önemli ölçüde etkileniyor.

*Kasımda normale dönen gıda fiyatları ocakta tersine döndü, bu gelişmelerin Şubat ayına sarkan etkileri de olacak

*Ocak ayında döneme özgü bir fiyat artışı öngörüyoruz. Ücret ve vergi ayarlamaları da ocak ayı enflasyonuna yansıyor. Bu gelişmeler sıkı duruşumuzu kararlılıkla korumamızı gösteriyor.

*Eğitim ve kira ücretleri enflasyona etkisi oldu. Hizmetlerde süre gelen atalet kırılmaya başladı. Kira ve eğitim dışına kalan hizmet kalemlerinde tüketici enflasyonuna yakınsamış bir görünüm mevcut.

KİRA ENFLASYONU YIL SONUNDA NE KADAR OLACAK?

*Kira tarafında öncü göstergeler ana eğilimin aşağı yönlü olduğuna işaret ediyor.

*Kira enflasyonunun bu yıl sonu itibarıyla yüzde 30 ila 36 arasında olduğu tahmin ediliyor.

*Reel sektörün enflasyon beklentisi iyileşti. Beklentilerin enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyretmesi risklerin canlı olduğunu gösteriyor. Bu görünümde para politikasındaki sıkı duruşu korumamızı gösteren unsurlardan biri.

*Haziran ayının son haftası ile 30 Ocak haftasında mevduat faizleri yüzde 9,2 puan, ticari kredi faizleri ise 8 puan geriledi. İhtiyaç kredilerinde ise risk pirimi ve makro ihtiyat sebebiyle daha yansımalar daha kademeli seyretmekte.

*2025'teki artışın temel belirleyicileri altın fiyatları ve EUR/USD doları paritesi.

*Enflasyon ara hedeflerindeki sapmada 5 ana unsur etkili oldu.

*2025 yıl sonu ara hedefi yüzde 24 ilen enflasyonun gerçekleşmesi yüzde 30,9 oldu. Ara hedef sapması yüzde 6,9 puan olarak kaydedildi.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

*Küresel büyüme görünümü dirençli devam ediyor. Büyüme yüzde 2,2'tan yüzde 2,3'e revize edildi.

*2026 yılında enflasyonun, yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz.

*2027 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 6 ile yüzde 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor.

*Enflasyon ara hedefimizi ise 2026 ve 2027 yılları için, sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk.

*2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik.

ÖNCEKİ TAHMİN

2025 yılının son Enflasyon Raporu sunumunda, 2025 yılına ilişkin tahmin aralığı yüzde 25 - 29 bandından yüzde 31 - 33 bandına revize edilmişti. Yüzde 13 - 19 aralığında bulunan 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığında ise değişikliğe gidilmemişti.