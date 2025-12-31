İstanbul’da Galata Köprüsü çevresindeki deniz trafiğinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı talimatı doğrultusunda yarın 04.00–12.00 saatleri arasında geçici olarak kapatılacağı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ’nin internet sitesinde yayımlanan duyuruda, uygulama nedeniyle bazı hatlarda sefer iptallerinin yapılacağı ifade edildi.

Duyuruya göre Eyüpsultan–Üsküdar hattında Eyüpsultan kalkışlı 10.30 ve 11.30, Üsküdar–Eyüpsultan hattında Üsküdar kalkışlı 10.30 ve 11.30 seferleri gerçekleştirilemeyecek. Kadıköy–Kasımpaşa–Fener–Hasköy–Sütlüce–Eyüpsultan hattında Kadıköy kalkışlı 11.00, Eyüpsultan–Sütlüce–Hasköy–Fener–Kasımpaşa–Kadıköy hattında Eyüpsultan kalkışlı 10.05 seferlerinin de iptal edildiği belirtildi.

Ayrıca Beşiktaş–Kabataş–Karaköy–Kasımpaşa–Hasköy–Sütlüce–Eyüpsultan hattında Beşiktaş kalkışlı 10.15 ve 11.15; Eyüpsultan–Sütlüce–Hasköy–Kasımpaşa–Karaköy–Kabataş–Beşiktaş hattında Eyüpsultan kalkışlı 10.20 ve 11.20 seferlerinin yapılamayacağı açıklandı.