Yaz aylarının geride kalmasıyla birlikte sonbaharın soğuk yüzü etkisini giderek hissettirmeye başladı.



Hava sıcaklıkları hızla mevsim normallerine gerilerken, meteoroloji uzmanlarından 5 il için uyarı üzerine uyarı geldi.



YARIN SABAH KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR



Hava Forum, bu gece yarısı başlayacak ve yarın etkisini hissettirecek şekilde 5 ilde kar yağışı uyarısında bulunurken, söz konusu şehirlerin ince bir beyaz örtüyle kaplanacağına dikkat çekti.

Yapılan uyarıda, kar yağışının Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt'ta etkili olması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de yurdun doğu kesimleri için yağmur uyarısı geldi.



GECE VE GÜNDÜZ GİBİ AYRILACAK



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) internet sitesinde paylaşılan haritada, Türkiye'nin batı ve doğu kesiminin iki farklı hava durumuna sahip olacağı belirtilirken, doğu şeridi için sağanak yağmur uyarısı yapıldı.

Günlerdir belirli aralıklarla yağış alan İstanbul'da ise parçalı bulutlu bir hava beklenirken, hava sıcaklıklarının ise gündüz 19, gece ise 14 derecede seyretmesi bekleniyor.





