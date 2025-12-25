Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31 kabul edilerek yapılan reel getiri hesabına göre Darphane altın sertifikası, yüzde 218 nominal getirisiyle enflasyon sonrası yaklaşık yüzde 143.9 reel kazanç sağlayarak 2025’in açık ara en yüksek getirili yatırım aracı oldu. Ons gümüş, yüzde 145 nominal getirisiyle reel olarak yaklaşık yüzde 87 kazandırarak listenin ikinci sırasında yer aldı. Gram altın, yüzde 107 nominal artışla yatırımcısına yaklaşık yüzde 58.8 reel getiri sağladı.

RİSKİ SEÇEN KAYBETTİ

Para piyasası ve serbest fonlar, yüzde 53 nominal getiriyi yaklaşık yüzde 16.8 reel kazanca çevirdi. TL mevduat, ortalama yüzde 50 yıllık getiriyle enflasyon sonrası yüzde 14.5 reel kazanç sundu. Euro, yüzde 38.5 yükselirken, yatırımcısına yalnızca yaklaşık yüzde 5.7 reel kazanç sağlayabildi. Dolar, yüzde 21.3 artışa karşın enflasyon karşısında yaklaşık yüzde 7.4 eridi. Buna karşılık riskli varlıklarda tablo tersine döndü.

BIST 100, yüzde 15.5 nominal yükselişe rağmen yatırımcısına yaklaşık yüzde 11.8 reel kayıp yaşattı. ABD’nin teknoloji endeksi Nasdaq, yüzde 22 nominal getiriye rağmen Türk yatırımcısına reel olarak yaklaşık yüzde 6.9 kayıp yaratırken, Bitcoin ise yüzde 6.9 nominal düşüşle birlikte yaklaşık yüzde 29.7 reel kayıpla yılın en zayıf performansını sergiledi.



