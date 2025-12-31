Çin, perşembe günü itibarıyla gümüş ihracatına yönelik yeni düzenlemeleri devreye alıyor. Devlete bağlı Securities Times gazetesinin sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, gümüş artık sıradan bir ticari ürün olarak değil, nadir toprak elementleriyle aynı stratejik çerçevede değerlendirilecek.

FİYATLAR SERT DÜŞTÜ

Yeni kısıtlamalar ve ABD dolarındaki zayıflama ile birlikte gümüş fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Analistler, Çin’in attığı bu adımın küresel arz dengelerini değiştirerek fiyat oynaklığını artırabileceği uyarısında bulunuyor. Kararın ardından gümüş fiyatı yüzde 6 gerileyerek 71,6 dolara düştü.

GÜMÜŞ DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Çin’in gümüş ihracatına yönelik yeni kısıtlamaları, piyasada ilk etapta belirsizlik kaynaklı satış baskısı yarattı. Analistlere göre bu aşamada yaşanan düşüş, arz-talep dengesinden çok kısa vadeli fiyatlama ve haber etkisinden kaynaklanıyor.

Haftaya yükselişle başlayan ons gümüş 84,05 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu gördü. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı. Ons gümüş aşağı yönlü eğilimlerini derinleştirerek bu düşüşü yeni güne gününe taşıdı. Gümüşün onsu, yılın son işlem gününde sabah seansında 08.06'da 71,60 dolarda bulunuyor.

KISA VADEDE GERİ ÇEKİLME SINIRLI KALACAK

Uzmanlar, Çin’in gümüşü stratejik hammaddelerle aynı kategoriye almasının kalıcı bir arz daralması riskini beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle mevcut geri çekilmenin sınırlı kalabileceği, fiyatlarda asıl yönün orta vadede arz endişeleriyle yukarı dönebileceği değerlendiriliyor.

ALTINDAN KÖTÜ SÜRPRİZ

Altın fiyatları yılın son işlem gününe sert düşüşle başladı. Ons altın hafta başına 4 bin 549 dolardan başladıktan sonra bu bölgede uzun süre kalıcı olamadı. Altının onsu bugün sabah seansında 08.06'da 4 bin 332 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altında görülen aşağı yönlü eğilim ve dolar/TL kurundaki yükselişin etkisiyle, gram altın, resmi rakamlarda haftanın ilk işlem gününde 6 bin 280 liraya yükselerek rekor tazeledi. Ancak gram altının bu yükselişi uzun soluklu olmadı. gram altın bugün 08.06'da 5 bin 984 lirada hareketleniyor.

GÜMÜŞ STRATEJİK HAMMADDELER ARASINA GİRDİ

Yeni uygulamayla birlikte gümüş, Çin’in kritik hammaddeler listesinde daha üst bir konuma taşındı. Resmî bir ihracat yasağı ilan edilmemiş olsa da piyasa temsilcileri, atılan adımın gümüşü stratejik bir kaynak olarak sınıflandırdığına dikkat çekiyor.

44 ŞİRKETE İZİN SIKI DENETİM DÖNEMİ

Çin Ticaret Bakanlığı’nın ilk kez ekim ayında duyurduğu önlemler kapsamında, 2026 ve 2027 yıllarında gümüş ihracatı yapmasına izin verilen 44 şirket yeni kurallara tabi olacak. Bu şirketlerin ihracat faaliyetleri, bundan sonra çok daha yakın ve kapsamlı denetim altında yürütülecek.

TUNGTEN VE ANTİMON KISITLAMA KAPSAMINDA

Düzenleme paketi yalnızca gümüşle sınırlı değil. Aynı çerçevede tungsten ve antimon ihracatına da sınırlamalar getiriliyor. Bu metaller, savunma sanayii ve ileri teknoloji üretiminde yoğun şekilde kullanıldıkları için kritik önem taşıyor.

ABD’NİN 'KRİTİK MİNERAL' HAMLESİNİN ARDINDAN GELDİ

Çin’in kararı, ABD’nin kasım ayında gümüşü kritik mineraller listesine eklemesinin ardından geldi. Washington yönetimi, bu adımı; gümüşün elektrik devreleri, bataryalar, güneş panelleri ve tıbbi ekipmanlardaki yaygın kullanımına dayandırmıştı.

İHRACAT YÜKSEK İTHALAT SINIRLI

Wind Information verilerine göre Çin, yılın ilk 11 ayında 4 bin 600 tonun üzerinde gümüş ihraç ederken, aynı dönemde ithalat yaklaşık 220 ton seviyesinde kaldı. Bu tablo, Çin’in küresel gümüş arzındaki belirleyici konumunu bir kez daha ortaya koyuyor.

