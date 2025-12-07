Küresel piyasalar merkez banklarının faiz kararlarını açıklayacağı son viraja girdi. Kritik hafta öncesinde altın, dolar, gümüş ve borsada hareketliktik yaşanıyor.

Amerikan Merkez Bankası (Fed) yılın son faiz toplantısını 10 Aralık Çarşamba günü yapacak. Fed'e yönelik beklentiler ise netleşmeye başladı. Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in Fed başkanlığı için öne çıkan adaylar arasında gösterilmesi de piyasadaki indirim beklentilerini kuvvetlendirdi.

Mevcut fiyatlamalara göre, para piyasaları Fed'in Aralık ayında faizleri indirme olasılığını yaklaşık yüzde 85 olarak öngörüyor. Fed, 29 Ekim 2025 tarihli toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmişti.

TÜRKYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASININ KARARI NE OLACAK?

Türkiye'de aylık enflasyon 30 ay sonra yüzde 1'in altına geriledi. Kasımda TÜFE'deki artış aylık bazda yüzde 0,87 ile son 30 ayın, yıllık bazda da yüzde 31,07 ile son 4 yılın en düşük seviyesine indi.

2025 yılının son faiz kararı 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14:00'te açıklayacak. Yapılan açıklama ile kamuoyuna duyurulacak.

Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin TCMB politika faizi beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 38,28 düzeyinde şekillendi.

MERKEZ BANKALARINIIN PİYASALARA ETKİSİ

Fed’e yönelik yüzde 85 seviyesindeki faiz indirim beklentisi altın tarafında şimdiden alımları destekliyor.

Fed’in Çarşamba günü bir kez daha indirime gitmesi, doların güç kaybetmesine ve altının yukarı yönlü hareketini hızlandırmasına neden olabilir.

Piyasalar, özellikle Fed tarafındaki seyrin altın için belirleyici olacağını vurguluyor; TCMB’nin perşembe günkü kararı ise altın fiyatlarında sınırlı etki yaratıyor.

GÜMÜŞTE YÖN NETLEŞECEK

Gümüşte yön tamamen Fed’e bağlı. Düşük faiz beklentisi, tıpkı altında olduğu gibi gümüşü de destekleyen en önemli unsur. Fed'in olası indirim adımı, yatırımcıların değerli metallere yönelmesini artırabilir. TCMB kararının gümüşe etkisi ise oldukça sınırlı.

DOLAR/TL: TCMB’NİN MESAJLARI KRİTİK

Dolar/TL için hem Fed hem TCMB haftası kritik olsa da birincil etki TL üzerinde TCMB’den gelecek.

Fed’in indirim yapması küresel dolar endeksini zayıflatabilir ancak Dolar/TL’de ana belirleyici, perşembe günkü TCMB faiz kararı ve metindeki sinyaller olacak.

Mevcut beklenti, TCMB’nin politika faizini yüzde 38,28 civarında tutabileceği yönünde.

Enflasyonun aylık bazda 30 ay sonra ilk kez yüzde 1’in altına inmesi, bankaya “bekle–gör” alanı yaratıyor. Bu nedenle agresif bir adım beklenmiyor.

BORSANIN YÖNÜ MERKEZ BANKASI'NA BAĞLI

Borsada ise hafta boyunca dalgalı bir görünüm öne çıkabilir. Fed indirimi küresel risk iştahını artırarak Borsa İstanbul’u destekleyebilir fakat yerel yatırımcı açısından TCMB’nin açıklayacağı mesaj önem taşıyor.

Enflasyonun gerilemesi olumlu bir tablo sunsa da yüksek faiz ortamı kredi daralmasını sürdürdüğü için borsadaki yükselişin kalıcılığı hala tartışmalı. Piyasa profesyonelleri, Fed etkisinin altın–gümüş–dolar üçlüsüne göre borsada daha sınırlı olacağı görüşünde.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.