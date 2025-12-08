Bu paylaşım, aylardır devam eden ilişki söylentilerinin ardından ikilinin birlikteliğini doğrulayan ilk adım oldu. Trudeau da birkaç gün önce X platformunda Japonya’nın eski başbakanı Fumio Kishida ve eşi Yuko ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı yeniden paylaşarak, “Katy ve ben sizinle oturma fırsatı bulduğumuz için çok memnun olduk” ifadelerini kullanmıştı.

Perry ve Trudeau, resmi açıklama yapmamış olsalar da ilişkilerine dair kamu ilgisi aylardır artarak devam ediyordu. Temmuz ayında Montreal’de birlikte akşam yemeği yerken görülmüş, iki gün sonra Trudeau’nun Perry’nin konserinde “Firework” şarkısına eşlik ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Ekim ayında ise ikili, Paris’te Perry’nin 41. doğum gününü kutlamak üzere katıldıkları bir kabare gösterisi sonrası el ele görüntülenmişti. Bu, ilişkilerinin kamuya açık ilk ortak görünümü olarak kayda geçmişti.

Justin Trudeau, 2015’ten 2025’e kadar Kanada başbakanı olarak görev yapmış ve Liberal Parti liderliğini yürütmüştü. Bu yılın başlarında ise görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Katy Perry ise yedi stüdyo albümü bulunan, “California Gurls”, “Hot n Cold” ve “Roar” gibi hitlerle tanınan, 13 kez Grammy’ye aday gösterilmiş bir sanatçı.