Avrupa'nın kuzeyinde yer alan İskandinav ülkeleri, yılın yarısından fazlasını sert kış şartlarıyla geçiriyor. Buna rağmen Norveç, İsveç ve Finlandiya'da evler şiddetli donlara rağmen sıcak ve konforlu. Üstelik bu durum, sanıldığı gibi devasa ısıtma sistemleriyle değil, ısı kaybını en aza indiren yapı çözümleriyle sağlanıyor.

Uzmanlara göre İskandinav ülkelerinde temel yaklaşım "Daha çok ısıtmak değil, daha az ısı kaybetmek." Bu anlayışla inşa edilen evler, adeta bir termos gibi çalışıyor.

ASIL FARK ZEMİNDE BAŞLIYOR

Soğuk iklimlerde en büyük ısı kaybı, evin zemini üzerinden yaşanıyor. Eğer bina temeli, soğuk toprağa ısı aktarıyorsa en güçlü ısıtma sistemi bile verimsiz kalıyor. Bu nedenle Norveç'te evlerin temelinde 12–15 santimetre kalınlığında çok katmanlı sert ısı yalıtımı zorunlu tutuluyor.

Buna karşılık birçok ülkede bu yalıtım ya çok ince bırakılıyor ya da hiç yapılmıyor. Oysa İskandinav modelinde bu yöntemle zeminden kaynaklanan ısı kaybı neredeyse yarı yarıya azaltılıyor.

DÜŞÜK ISI KAYBI DÜŞÜK FATURA

Isı kaybı azaldığı için yerden ısıtma sistemleri 45–50 derece gibi düşük sıcaklıklarda bile etkili oluyor. Bu da hem enerji tüketimini hem de faturaları ciddi şekilde düşürüyor. Uzmanlara göre doğru bir sıcak zemin sistemi şu katmanlardan oluşuyor: Sıkıştırılmış kum tabanı, ön beton şap, su ve ısı yalıtımı, ısıtma boruları, donatılı son şap, yansıtıcı folyo tabakası, seramik, lamine ya da mühendislik parke kaplama.

Bu yapı sayesinde zemin, -30 derecede bile sıcak kalabiliyor.

ELEKTRİKLİ AMA TASARRUFLU ÇÖZÜM

Finlandiya ve İsveç'te yaygın kullanılan bir diğer yöntem ise kızılötesi elektrikli ısıtma filmleri. Bu sistemler havayı değil, doğrudan eşyaları ve insanları ısıtıyor. İyi bir yalıtımla birlikte kullanıldığında çok düşük elektrik tüketimiyle etkili sonuç veriyor.

MEVCUT EVLERDE DE UYGULANABİLİR

Uzmanlar, bu sistemlerin tamamını uygulamanın şart olmadığını vurguluyor. Mevcut evlerde bile; temel ve bodrum yalıtımı yapmak, ısı yalıtım kalınlığını artırmak, yansıtıcı altlıklar kullanmak, ısıyı daha iyi tutan malzemeler tercih etmek gibi adımlarla ısıtma ihtiyacının ciddi şekilde azaltılabileceği belirtiliyor.