Aşk ve ilişkiler sona erdiğinde, bazı insanlar bu durumu hızla kabullenip hayatlarına devam edebilirken, bazı burçlar için ayrılık, zihinsel bir kararın ötesinde, uzun ve acı dolu bir duygusal süreç anlamına geliyor. Kalbin attığı yerde kurulan güçlü bağlar kolay kolay silinmez.

İşte astrolojiye göre, bir ilişki bitse bile aşkı unutması en zor olan ve kalbi geçmişte kalmaya meyilli üç burç:

♋ Yengeç

Yengeç burcu insanları, girdikleri ilişkilerde derin ve gönülden bağlar kurar. Bir ayrılık, Yengeç için sadece bir "ilişkinin sonu" değil, adeta içsel bir yas sürecidir. Onların kalbi, yaşanmışlıkları ve biriktirdikleri anıları kolay kolay terk etmez. Yengeç, duyarlı yapısı gereği, her sevgiyi ve o döneme ait hatırayı özenle saklayarak geçmişe bağlı kalmakta zorlanır.

♓ Balık

Balık burcu, aşkı ruhunun en derin yerinde hisseden en romantik burçlardan biridir. İlişki fiziksel olarak bitse bile, Balık burcu duygusal bağlarını koparmakta büyük güçlük çeker. Onlar için bir şarkı, tanıdık bir koku veya eski bir fotoğraf; aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, eski sevgiyi kalbinde yeniden canlandırmak için yeterli olabilir. Balık, geçmiş aşklarının izlerini taşımaya devam eder.

♉ Boğa

Boğa burcu, doğası gereği güven, istikrar ve bağlılığa aşırı derecede değer verir. Alıştığı ve sevdiği kişiyi bırakmak Boğa için tam anlamıyla bir meydan okumadır. Bu güçlü bağlılık hissi nedeniyle, bir ilişki sona erdiğinde, Boğa'nın kalbi uzun süre geçmişte kalmış olabilir. Boğa burcu için yeni bir başlangıca adım atmak ve kalbini yeni bir aşka açmak genellikle oldukça uzun bir zaman alır.