Malezya Havayolları’na ait MH370 sefer sayılı uçağın kaybolmasının üzerinden 11 yıl geçti. 239 kişinin hayatını kaybettiği trajedi, havacılık tarihinin en gizemli olaylarından biri olarak kayıtlara geçti. Şimdi ise Malezya hükümeti, kayıp uçağı yeniden aramak için harekete geçti.

2014 yılında Kuala Lumpur’dan Pekin’e gitmek üzere havalanan MH370, kalkıştan sadece 38 dakika sonra rotasından saptı ve radardan kayboldu. O günden bu yana uçağın nerede olduğu bilinmiyor.

Uçağın kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları, dünya tarihinin en büyük katılımlı operasyonlarından biri olmuştu. 26 ülke, 60 gemi ve 50 uçakla yürütülen geniş çaplı operasyonlara rağmen, enkaza dair herhangi bir iz bulunamamıştı.

Yeni arama çalışmaları, okyanus altı veri tarama teknolojileriyle tanınan Ocean Infinity adlı şirket tarafından gerçekleştirilecek. Şirket daha önce, 2018 yılında da bir arama yapmış, ancak 3 ay süren çalışmanın ardından herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

BULUNURSA 70 MİLYON DOLAR ÖDENECEK

Bu seferki operasyon “bulunursa ödeme” esasına dayanacak. Eğer MH370’nin enkazı bulunursa, Malezya hükümeti Ocean Infinity’e 70 milyon dolarlık ödeme yapacak. Enkazın tespit edilememesi durumunda ise herhangi bir ödeme yapılmayacak.

MH370’nin kaybolması, dünya çapında birçok spekülasyonu da beraberinde getirmişti. Uçağın kasıtlı olarak kaçırıldığı veya pilotun bilinçli bir şekilde uçağın kontrolünü değiştirdiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

2018 yılında tamamlanan resmi soruşturmada, uçağın kontrol sistemlerinin bilinçli bir şekilde manipüle edildiği belirlenmişti. Ancak bu manipülasyonun neden yapıldığı halen açıklığa kavuşmuş değil.

Malezya'nın yeni girişimi, yıllardır cevap bekleyen aileler ve kamuoyu için yeni bir umut doğurdu. Arama çalışmaları yarın resmen başlayacak.