Türkiye A Milli Basketbol Takımı, yarı finalde Yunanistan karşısında ezici bir üstünlük yakalayarak adını finale yazdırırken, gözler bu akşam 21.00'de Almanya ile oynanacak final karşılaşmasına çevrildi.



Son yıllarda basketbolda kazandığımız en ciddi başarının arkasında ise ilmek ilmek işlenmiş bir altyapı öyküsü yatmakta.



BALKANLARDAN MUHTEŞEM KEŞİF



Türkiye'nin en büyük basketbol altyapılarından olan Bandırma Kırmızı, henüz 16 yaşındayken Arnavutluk'tan Ercan Osmani'yi ve Batman'dan Şehmus Hazer'i, 13 yaşındayken ise Giresun'dan Alperen Şengün'ü kadrosuna kattı.

Türkiye'nin basketbol fabrikası olarak görülen kulüp, Banvit'in sponsorluğunda oyuncuların konaklama, gıda, eğitim ve aile desteğini üstlenirken, Avrupa ve ABD'deki disipline benzer bir ortam yaratarak sporcuların gelişiminde temel faktör oldu.



YABANCILARA SATILDI, BASKETBOL YATIRIMLARI DURDURULDU



2017 yılında Bandırma Kırmızı'nın sponsoru olan Banvit, Brezilyalı ve Katarlı ortaklara satıldı. Şirketin mevcut sözleşmelerin sona erdiği 2020 yılı itibarıyla basketbol yatırımlarına verdiği maddi desteği sona erdirmesi ve Bandırma Kırmızı için yeni sponsor bulunamamasının ardından onlarca yıldız adayı da kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

YILDIZLARA BEŞİKTAŞ SAHİP ÇIKTI



Bugün 12 Dev Adam'ın ilk 5'inde yer alan üç kilit isim, 2020 yılında Bandırma Kırmızı'nın yaşadığı maddi sorunların ardından Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. NBA ekibi Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün ve Anadolu Efes'in oyuncuları Şehmus Hazer ile Ercan Osmani'nin erken yaşta bitme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kariyerleri, Beşiktaş'ın sunduğu kontrat ile yeniden dirildi.



Şengün, yıllar sonra Bandırma Kırmızı'nın kapanma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada "Teksüt Bandırma, kapanmak zorunda kaldı. Beşiktaş büyük bir camia. Çoğu kulübe gitmişler fakat onlar ‘biz yapamayız, riski alamayız’ demişler. Biz Beşiktaş'a gittik. Normalde yabancı kuralı beş olmasına rağmen üç yabancı vardı. Benim önümde kimse yoktu mesela. Beşiktaş bizim önümüzü açtı" ifadelerini kullandı.



