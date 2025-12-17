Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Eseler Mahallesi Muhtarı Sadık Savurtaş’ın (64) kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları acı sonla bitti. Savurtaş'ın eve dönmemesi üzerine ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

CESEDİ VARİLDE BULUNDU

Yapılan aramalar sırasında Savurtaş’ın fındık bahçesinde, su varilinde yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Savurtaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

"DOĞAL ÖLÜM"

Olay yeri incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerde Savurtaş’ın herhangi bir husumetlisinin olmadığı tespit edildi. Ön otopsi raporunda ölümün doğal nedenlerle gerçekleştiği kaydedildi.

ELİNİ YIKAMAK İSTERKEN İNME GEÇİRMİŞ

İlk değerlendirmelere göre Sadık Savurtaş’ın bahçede çalıştığı sırada fenalaştığı, elini ya da yüzünü yıkamak amacıyla su variline yöneldiği esnada inme geçirerek hayatını kaybettiği bildirildi.

TV YARIŞMASINA KATILMIŞ

Savurtaş'ın 6 yıl önce televizyonda yayınlanan 'Kim milyoner olmak ister?' isimli yarışmaya katıldığı ve bin TL kazandığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.