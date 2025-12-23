Final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen etkisini hala koruyan Aşk-ı Memnu, sosyal medyada yeniden gündem olmaya devam ediyor. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre’nin başrollerinde yer aldığı dizi, yayınlandığı dönemde rekor reytinglere imza atmış, aradan geçen zamana rağmen popülerliğini kaybetmemişti. Günümüzde bile "Bihter aslında haklıydı" ve "Korkak Behlül" gibi paylaşımlarla sık sık hatırlanan diziye dair yorumlar sürüyor.

YILLAR SONRA İLK KEZ KONUŞTU

Programda Aşk-ı Memnu’nun çok konuşulan yasak aşkı Bihter ve Behlül ilişkisine yıllar sonra yeniden değinen Nebahat Çehre, alışılmış yorumların dışına çıktı.

Usta oyuncu, dizideki olaylar zincirinde Adnan Bey’in de sorumluluğu olduğunu savundu.

'ADNAN'IN DA HATASI VARDI'

Çehre, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Adnan’ın da hatası vardı. Genç bir kadınla evleniyorsun, üstelik evde çok yakışıklı bir yeğen var. Bu tablo içinde yaşananlar kaçınılmazdı" ifadelerini kullandı.