Dizinin 2011 yılında başlayan efsanevi yolculuğunun 15. yıl dönümünü kutlamak amacıyla; yönetmen Onur Ünlü, Mecnun karakterine hayat veren Ali Atay ve İsmail Abi rolüyle hafızalara kazınan Serkan Keskin, Kireçburnu’ndaki meşhur bankta yeniden buluştu.

SOSYAL MEDYA 'YENİDEN Mİ?' SORUSUNU SORDU

Üçlünün bir araya geldiği karelerin paylaşılmasının ardından, dizinin sıkı takipçileri "Leyla ile Mecnun yeniden mi çekiliyor?" ve "8. sezon mu geliyor?" sorularını gündeme taşıdı. Özellikle Serkan Keskin’in İsmail Abi ile özdeşleşen el sallama pozu, kısa sürede binlerce etkileşim alarak nostalji rüzgarları estirdi.

Dizinin Exxen platformunda yayınlanan 40 bölümlük (toplamda 7 sezonluk) serüveninin ardından, ekibin yeniden sete çıkıp çıkmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Hatırlanacağı üzere, "Erdal Bakkal" karakterini canlandıran Cengiz Bozkurt, daha önceki bir röportajında projenin tadında bırakılması gerektiğini ve 11 yıl önceki o ilk ruhun arşivlerde korunmasının önemini vurgulamıştı.