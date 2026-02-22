Dizinin ilk senaristi Yiğit Güralp, Kavak Yelleri’nin ilk 36 bölümünü kaleme aldıktan sonra projeden ayrılmıştı. Yıllar sonra yaptığı açıklamada, diziden neden ayrıldığını ilk kez net ifadelerle anlattı. Güralp’in sözleri, dizinin hayranlarını şaşırttı.

Gençlik ilişkileri ve hikayesiyle pek çok izleyiciye ulaşan dizideki karmaşık ilişki ağları, izleyicilerin bir kısmını kızdırmıştı.

Oyuncularının bugün popüler isimler olması da dizinin hafızalardaki yerini güçlendirdi. Ancak perde arkasında yaşanan bir gelişme, senaristin projeden kopuşuna neden oldu.

DİZİDEN NEDEN AYRILDIĞINI AÇIKLADI

“Kavak Yelleri’nin senaristliğini neden bıraktınız?” sorusuna yanıt veren Yiğit Güralp, ayrılık nedenini açık sözlerle dile getirdi.

Güralp, “Efe ve Aslı aşkı midemi bulandırdığı için diziyi bıraktım. Ben olsaydım öyle bir aşk olmazdı. Ama yapımcı ve kanal baskı yapıyordu. Onlara göre bu aşk reytingleri yükseltecekti. Bir daha reytingler benim yazdığım bölümler gibi olmadı” ifadelerini kullandı.