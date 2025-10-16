Juventus ve A Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren genç yıldız Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Futbolcunun Türkiye temsilcisi Doğan Ercan, Fenerbahçe’nin Kenan’ı Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde reddettiğini söyledi.

“NE YILDIZI, KUTUP YILDIZI MI!”

Radyospor canlı yayınında konuşan Doğan Ercan, Kenan Yıldız’ın Fenerbahçe’ye önerildiğini ancak dönemin yöneticisi tarafından ciddiye alınmadığını açıkladı. Ercan, transfer sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Kenan Yıldız gerçek bir yıldız olduğunu gösterdi. Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde onu Fenerbahçe’ye getirecektim. İsmini vermek istemiyorum ama o dönemki yönetici, ‘Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı! Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk’ diyerek alay etti. Ama bu yönetici yokken biz vardık Fenerbahçe’de, yine biz varız. Ne yıldızı dediği Kenan Yıldız şu anda Avrupa’nın en pahalı oyuncularından biri.”

12 MAÇTA 5 GOL, 6 ASİST

Bu sezon Juventus formasıyla 12 maça çıkan 20 yaşındaki yıldız oyuncu, 5 gol ve 6 asistle dikkat çekti.