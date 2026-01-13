Başrollerinde Şafak Sezer, Zeynep Gülmez, Oya Başar, Evrim Akın gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kıralı dizisinde 'Oben' karakterine hayat veren Birsu Demir, trend olan kaş efektini denedi. Güzel ismin o halleri sosyal medyada gündem oldu.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Çocuk oyuncu olarak sektöre giren Birsu Demir'in yıllar içerisindeki değişimi çok konuşuldu. Güzelliğiyle büyük beğeni toplayan Demir, kaş efektiyle bambaşka birine döndü.

YILLARCA KAŞLARIYLA DALGA GEÇMİŞLERDİ

'Yıllarca kaşlarımla dalga geçtiniz" diyen Demir, "Sadece siz değil, okulda, sokakta, her yerde... Kaşlarım benim çocukluk travmam. Bakın bakalım ben böyle olmasaymışım ne kadar kötü oluyormuşum" sözleriyle paylaşım yaptı.

Takipçileri ise 'Çok güzelsin' yorumunda bulundu.