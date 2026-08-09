ABD'de yaşayan Sabrina Castaldi, yeni bir eve taşındığında hayatında heyecan verici yeni bir döneme adım attığını düşünüyordu. Ancak aylar sonra baş dönmesi ve nedeni bir türlü belirlenemeyen çeşitli sağlık sorunları yaşamaya başladı.

New Jersey'de büyüyen Castaldi, sağlık sorunlarının küf keşfetmesinden çok önce başladığını söyledi. Çocukken eklem çevresindeki dokuların iltihaplanmasına yol açan sinovit teşhisi konulan Castaldi, kalça, diz ve bacaklarında şiddetli ağrılar yaşadı. Bu ağrılar nedeniyle zaman zaman hastaneye kaldırıldığını veya uzun süre yatak istirahati yapmak zorunda kaldığını belirtti.

Castaldi, Newsweek'e yaptığı açıklamada, "O dönemde doktorların neden bu kadar şiddetli kronik ağrı yaşadığım konusunda hiçbir cevabı yoktu" dedi. Yaşı ilerledikçe belirtilerinin listesi de uzadı. Ellerinde, kollarında ve dirseklerinde ağrı yaşayan Castaldi; sindirim sorunları, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk ve kalp çarpıntısıyla da mücadele etti.

15 YAŞINA GELİNCE İŞLER ÇIĞRINDAN ÇIKTI

15 yaşına geldiğinde ise durumunun daha da korkutucu bir hal aldığını anlattı. Castaldi, "Gerçekten öleceğimi ve kimsenin bana bunu söylemek istemediğini düşündüm" dedi. Duş sırasında bayıldığını, nöbet geçirdiğini ve ambulansla hastaneye götürüldüğünü anlatan Castaldi, doktorların diyabet ve lupus gibi hastalıkları değerlendirdiğini ancak testlerin yaşadığı sorunlara net bir açıklama getirmediğini söyledi.

24 yaşında taşındığı evde şikayetleri daha da ağırlaştı. Castaldi, ilk dairesine taşındığında sağlığının düzelmesi yerine hızla kötüleştiğini söyledi. Nefes alma sorunları, anksiyete ve panik ataklar yaşamaya başlayan Castaldi, daha önceki şikayetlerinin de hiç olmadığı kadar şiddetlendiğini belirtti. "Vücudum adeta dağılıyordu ve zihinsel olarak da kendimi kaybediyordum" ifadelerini kullandı.

Dönüm noktası ise bir arkadaşının yaşadığı sağlık sorunlarının küf maruziyetinden kaynaklanabileceğini söylemesiyle geldi. "Bir anda kafamda bir ampul yandı" diyen Castaldi, evini incelemeye başladığında su hasarları ve sızıntılar fark etti. Üstelik bunun daha önce yaşadığı ilk nemli ortam olmadığını da fark etti. Çocukluk evinin "küflü bir ev" olmadığını ancak yatak odasının tavanından sık sık su sızdığını anlattı. Castaldi, dairesinde devam eden su hasarı nedeniyle yoğun bir küf oluşumu meydana geldiğine inandı. "İlk daireme taşınmak beni çok hasta etti çünkü ev küfle kaplıydı" dedi. Evden taşındıktan sonra sağlık durumunun birkaç ay içinde yavaş yavaş düzeldiğini belirten Castaldi, daha sonra yeni bir eve taşındı ve sorunundan kurtuldu.

HER VÜCUT FARKLI TEPKİ VERİYOR

Uzmanlar uyardı: Herkes küfe aynı şekilde tepki vermiyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre nemli veya küflü binalarda yaşamak; solunum yolu belirtileri, alerjiler ve astım görülme oranlarının artmasıyla ilişkilendiriliyor. Bununla birlikte uzmanlar, küfün internette sıkça dile getirilen çok daha geniş kapsamlı sağlık sorunlarına neden olduğu yönündeki iddiaları destekleyen kanıtların oldukça sınırlı olduğunu belirtiyor.

Harvard Medical School'a göre çoğu küf türü tek başına tehlikeli değil. Ancak küfe maruz kalmak, özellikle alerjisi veya astımı bulunan kişilerde solunum yollarında iltihaplanmayı tetikleyebiliyor. Yaygın belirtiler arasında burun akıntısı veya tıkanıklığı, hapşırma, öksürük, kaşıntılı veya sulanan gözler ve astımı olan kişilerde hırıltılı solunum bulunuyor.

Harvard uzmanları, uzun süreli kapalı ortam küf maruziyetinin çocuklarda astım riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu, bazı kişilerde ise stres, anksiyete, depresyon ve devam eden iltihaplanmayla bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Doktorlara göre küf sorunlarının temelinde ise çoğunlukla su hasarı bulunuyor. Çatı sızıntıları, patlayan veya sızdıran borular, banyolardaki yetersiz havalandırma, su baskınları ve yüksek iç mekan nemi küf oluşumu için uygun ortam hazırlıyor.

Uzmanlar özellikle banyolarda, bodrumlarda, pencerelerin çevresinde, klimalarda ve su sızıntısından etkilenen bölgelerde renk değişiklikleri, kaygan lekeler veya küf kokusu olup olmadığına dikkat edilmesini öneriyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise evlerde rutin olarak küf test kitlerinin kullanılmasını önermiyor. Bunun yerine uzmanlar, görülen veya kokusu alınan küfün temizlenmesini ve öncelikle küf oluşumuna neden olan su sorununun giderilmesini tavsiye ediyor.