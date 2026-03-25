

Sakarya’da uzun süredir gündemde olan raylı sistem projesi için önemli bir gelişme yaşandı. Şehrin ulaşım altyapısını köklü şekilde değiştirmesi beklenen 17 kilometrelik hat için 24 Nisan’da yapım ihalesine çıkılacak. Proje yalnızca raylı sistemi değil, şehir trafiğini doğrudan etkileyen kavşak düzenlemelerini de kapsıyor.

TRAMVAY HATTI TRAFİK PLANLAMASININ MERKEZİNDE

Raylı sistem hattıyla birlikte devreye girecek tramvay ulaşımı, şehir içi trafik planlamasında belirleyici unsur oldu. Özellikle yoğun güzergahlarda oluşabilecek yeni trafik yükü dikkate alınarak kavşaklarda kapsamlı değişiklikler planlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, tramvay hattının etkilerini göz önünde bulundurarak yapılan düzenlemelere dikkat çekerek, “Yapılacak revizyonlarla tramvay hattımızın devreye girmesiyle oluşacak yoğunluğu da hesaplayarak Tunatan Kavşağı farklı seviyeli, Mithatpaşa Kavşağı ise köprülü şekilde yeniden inşa edilecek. Trafik akışı her iki kavşakta da artık kesintisiz devam edecek” dedi.

PROJE SADECE RAYLI SİSTEMLE SINIRLI DEĞİL

Yayımlanan ihale ilanına göre proje, sadece raylı sistem hattının inşasını değil, aynı zamanda mevcut yol ve kavşaklarda yapılacak düzenlemeleri, güncellemeleri ve çeşitli sanat yapılarını da kapsıyor.

Bu kapsamda şehir ulaşımında kritik rol oynayan Tunatan ve Mithatpaşa kavşakları, raylı sistemle entegre olacak şekilde yeniden tasarlanacak.