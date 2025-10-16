Hatay’da yaşayan 23 yaşındaki Barış Özbay, yaklaşık 3 yıldır evden çıkmadan bilgisayar ve telefon başında vakit geçiriyor. Depremin ardından yaşam hevesini kaybeden genç adeta sosyal medyanın gündemine oturdu.

Üniversite eğitimini yarıda bırakarak tamamen sanal dünyaya bağımlı hale gelen Özbay, 3 yıldır duş almıyor ve tırnaklarını kesmiyor. Depremle birlikte hayattan tamamen kopan genç, elinde olsa yemek bile yemeyeceğini söylüyor.

Arkadaşları Özbay'ın eskiden böyle olmadığını belirtirken eski haline dönmesini çok istediklerini ifade ettiler.

ESKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada çok konuşulan Hataylı gencin haberinin yayılmasının ardından depresyona girmeden önce ki hali ortaya çıktı. Kendisinin yıllar önce çektiği fotoğrafta gayet bakımlı olduğu görülen Barış Özbay'ın, 3 yılda yaşadığı değişim görenlerde şaşkınlığa neden oldu.

AĞIR DEPRESYONUN İŞARETİ

Uzmanlar Barış Özbay'ın yaşadığı durumun hayata karşı ilgisini kaybetmesi, kişisel bakımını yapamaması, yemek veya duş gibi temel ihtiyaçlarını ertelemesi majör depresif bozukluk ya da sosyal izolasyon bozukluğu olacağı şeklinde yorumladı.

Eğer kişi ölmek istemediğini ama yaşamı da anlamlı bulmadığını söylüyorsa, bu genellikle varoluşsal boşluk hissiyle birlikte giden ağır depresyonunun işareti olduğu belirtildi. Uzmanlar, zamanla dış dünya ile temasın tamamen kesilmesi, günün büyük bölümünü dijital ekran başında geçirme gibi davranışların ruhsal çöküntü yaşayan bireylerde sıkça görüldüğünü belirtti.

BU HALLER YARDIM ÇAĞRISI OLABİLİR

Psikolojik Danışman Mert Karahan, bir bireyin dış dünyayla bağını koparıp, günlük yaşamını sürdürmekte zorlanmasının ‘tembellik’ ya da ‘isteksizlik’ değil, yardım çağrısı olabileceğin belirtti.

Karahan, "Böyle durumlarda kişinin duygusal destek görmesi, güvenli bir ortamda kendini ifade edebilmesi ve profesyonel yardıma yönlendirilmesi çok önemlidir." diye konuştu.