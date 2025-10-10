Türkiye’de ekonomiyi sarsan yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki oynaklık, Türk Lirası’nın değerini her geçen gün aşındırıyor. Dolar ve Euro karşısında süregelen kayıplara bir yenisi daha eklendi: Türk Lirası, savaşın gölgesindeki Ukrayna para birimi Grivna karşısında da değer kaybetti.

Son veriler, 1 Ukrayna Grivnası’nın 1,0034 TL seviyesine kadar yükseldiğini gösterdi. Böylece, Türk Lirası uzun süredir süregelen değer kaybını, ekonomik olarak ağır koşullarda mücadele eden Ukrayna karşısında da sürdürmüş oldu.

Türkiye’de devam eden yapısal sorunlara ve enflasyonun kontrol altına alınamaması gibi sorunlardan dolayı yaşanan bu sıkıntılar TL'ye zarar vermeye devam ediyor. Piyasalarda artan belirsizlik, yatırımcıların güvenini zayıflatırken, döviz kurları üzerindeki baskı da her geçen gün artıyor.

Grivna karşısındaki bu düşüş, Türk Lirası’nın yalnızca gelişmiş ülke para birimleri değil, savaş koşullarındaki ekonomilere sahip ülkelerin paraları karşısında da güç kaybettiğini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlara göre, kalıcı istikrar için yalnızca geçici önlemler değil, kapsamlı bir ekonomik reform süreci gerekiyor.