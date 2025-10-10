Hayvana karşı şiddete uygulanan cezasızlık politikası bir bir can almaya devam ediyor. Bu sefer adres Edirne'nin İpsala ilçesi. 2018'den beri devam eden toplu katliamlarda şimdi de kedilerin tüfekle öldürüldüğü ortaya çıktı.

KEDİ SAYISI GÜN GÜN AZALDI

Edirne’nin İpsala ilçesi Köprü Mahallesi’nde 2018’den bu yana tek tek kaybolan kediler mahallelinin dikkatini çekti. Daha sonra 2020 yılında mahalledeki kediler fare zehiriyle öldürüldü. Medyada yankı uyandıran bu haberin ardından katliam devam etti.

Son beş yılda mahalle üzerinde kedi sayısı her geçen gün azaldı. Kaybolan kedilerin sonrasında cansız bedeni bulundu. Pek çoğunun ölümü şüpheli olarak görüldü. Beslediği kedileri bulamayan mahallelinin olayın peşine düşmesiyle gerçek ortaya çıktı.

KLİNİK RAPORU ‘SAÇMAYA BAĞLI ÖLÜM’

2025 yılında çevre sakinlerinden Hüseyin Bülbül, elleriyle büyütüp baktığı kedilerinin art arda ölü bulunmasının ardından cesetleri özel bir kliniğe götürdü. Klinik raporunda, “ateşli silah yaralanması ile uyumlu patolojiler” tespit edildiği, hayvanların saçma (tüfek saçması) sonucu öldüğüne ilişkin bulgulara yer verildiği bildirildi. Evlerine güvenlik kamerası takan mahalleli, K.G. adlı komşularından şüphelendi. Görüntülerde, K.G.’nin bahçesine giren bazı kedilerin aniden kaçtığı, bazılarının aynı yerde hayatını kaybettiği ve ölü kedilerden tüfeğe bağlı saçma parçaları çıktığı iddia ediliyor.

ŞÜPHELİNİN İKİ TÜFEĞİ İNCELENECEK

Hayvan Hakları Savunucusu İbrahim Kaya, “İnsanlar 2018’den beri sesini duyurmaya çalışıyor. Kedileri köpekleri pompalı tüfekleri öldürdüler. Kendi tavuklarını korumak için bu canları katlediyor. Buna kılıf uyduruyorlar” diyerek yaşananların toplu ve sistematik olduğunu belirtti. Konu polise intikal etti. Konuyla ilgili olarak K.G., polis merkezine giderek evinde bulunan iki tüfeği teslim etti; şahıs teslim sırasında olayları kendisinin gerçekleştirmediğini öne sürdü. “Yapmış olsaydım komşular sesini duyardı” şeklinde savunma yaptı.

İddialar ve klinik raporu arasında örtüşen bulgulara rağmen, soruşturma sonucunda faillerin kim olduğu veya kimler tarafından bu ölümlerin gerçekleştirildiği kesin olarak ortaya konmuş değil. Mahalleli, olayların derhal açıklığa kavuşturulmasını ve sorumluların adil şekilde yargılanmasını talep ediyor.