Batı Londra'daki Shepherd's Bush bölgesinde yaşayan Linx, 5 yaşından beri boks yaptığını, ancak 18 yaşından sonra yüz hatlarının değişmeye başladığını söylüyor.

"Yanaklarım yıllar boyunca aldığım darbeler yüzünden şişti. Ailemde böyle bir durum yok, tamamen tekrarlanan travmadan kaynaklandığını düşünüyorum" diyor.

ESTETİK CERRAHİ ÖNERİLMİŞ

Doktorların, bu durumu düzeltmek için estetik cerrahi ya da botoks önerdiğini belirten Linx, bir gün ameliyat olmayı umuyor:

"Sokakta yürürken insanların bana kanser hastasıymışım gibi bakmalarını istemiyorum."

50 çıplak elle dövüş maçı yaptığını ve hiç yenilmediğini iddia eden Linx'in TikTok hesabı 3 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.

Kendisinin alay konusu olmasıyla ilgili ise “Videolarımın ilgi görmesi kaçınılmaz çünkü görünüşüm farklı. Ama insanlar özgüvenli olduğum için nefret ediyor. Bu dünyada artık özgüvenli insan az kaldı, o yüzden beni aşağı çekmeye çalışıyorlar" diyor.

"DAYANMAK ZOR AMA İLHAM VERİYORUM"

Linx, zaman zaman moralinin bozulduğunu ama aldığı destek mesajlarının kendisini ayakta tuttuğunu söylüyor:

"Bazı insanlar bana mesaj atıyor ve ‘Senin sayende kendimi olduğum gibi kabul ediyorum' diyor. Bu yüzden videolar çekmeye devam ediyorum. Eğer birilerine özgüven kazandırabiliyorsam, bu çabaya değer.”