“Dünyanın en zengin temizlikçisi” olarak anılan Liang Zhao Zhang, kazancıyla ABD’de gündem oldu. San Francisco’da Bay Area Rapid Transit (BART) demir yolu ağında temizlik görevlisi olarak çalışan Zhang’ın, belgelere ve kamu kayıtlarına göre yıllık yaklaşık 200 bin sterlin, yani yaklaşık 11 milyon 7 bin 627 lira kazandığı ortaya çıktı.

YAN HAKLARDAN DA YARARLANIYOR

Daily Express’in aktardığı bilgilere göre, şeffaflık kampanya grubu Transparent California tarafından yayımlanan kayıtlarda Zhang’ın yıllık 45 bin sterlin maaş aldığı, buna ek olarak 11 bin 500 sterlinlik yan haklardan yararlandığı belirtildi. Ancak asıl dikkat çeken kazancın, fazla mesailerden geldiği kaydedildi. Zhang’ın yalnızca fazla mesaiyle yılda 130 bin sterline kadar ek gelir elde ettiği ifade edildi.

İddialara göre Zhang, 2015 yılında yılın her günü çalıştı ve izin günlerini dahi fazla mesaiye çevirerek 365 gün boyunca ücret aldı. Bazı dönemlerde neredeyse her gün fazla mesai yapan Zhang’ın, bir süreçte 18 gün üst üste günde 17 saat çalıştığı öne sürüldü. 2014–2017 yılları arasında maaş ve yan haklar dahil toplam kazancının 545 bin 556 sterline ulaştığı tahmin ediliyor.

YILLIK KAZANCA TEPKİ GELDİ

Bu rakamlar tartışmayı da beraberinde getirdi. Transparent California’dan Robert Fellner, yerel televizyon kanalı KTVU’ya yaptığı açıklamada, “Bu kesinlikle akıl almaz. Temizlik görevlileri için bu düzeyde bir kazanç kabul edilemez” diyerek duruma tepki gösterdi.

Öte yandan bazı eleştirmenler, Zhang’ın bu kadar fazla mesai yapmasının mümkün olmadığını savunarak, mesai saatlerinde bir dolapta saklandığı iddiasını gündeme getirdi. KTVU’nun haberine göre, güvenlik kamerası görüntülerinde Zhang’ın vardiyası sırasında saatlerce bir dolapta kaldığı ileri sürüldü.

YETKİLİLİERDEN AÇIKLAMA GELDİ

BART yetkilileri ise bu iddiaları net biçimde doğrulamadı. Kurumdan yapılan açıklamada, temizlik görevlilerinin bu alanlarda temizlik yapabileceği, ekipman onarabileceği ya da mola verebileceği, molaların ise takip edilmediği belirtildi. BART Ulaştırma İşleri Başkanı Roy Aguilera da Zhang’ı savunarak, “Kimse fazla mesai için gönüllü olmuyor. Zhang her zaman ‘evet’ dedi, çok çalıştı ve görevlerini tamamladı. Yaptığı işin arkasındayım” ifadelerini kullandı.