Eskİşehİr Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu yolla kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla açılan davada 13 yıl sonra karar çıktı. Aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in de bulunduğu 22 sanığın tutuksuz yargılandığı dosyada mahkeme, tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.