Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, 51. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Dizideki Dilber ve Azem’in aşk hikayesi son bulurken, final çekimlerinde öne çıkan isim ise Yılmaz Erdoğan oldu.

FİNALDE OĞLUNU EVLENDİRİYOR

Dizinin final sahnesi Kartal Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşti. Azem oğlunu evlendirirken hem set ekibi hem de izleyiciler için duygusal anlar yaşandı.







''GURURLA KEDER İÇ İÇE''

Çekimlerin ardından mikrofonu eline alan Erdoğan, ekibe ve izleyicilere şunları söyledi:

“Gururla kederin iç içe geçtiği böyle bir şeyi çok az yaşadım. Hepinizi çok seviyorum. Harika bir deneyimdi. Gerçek İnci Taneleri sizsiniz.”

Bu sözler sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Final bölümü, hem karakterler hem de izleyiciler için unutulmaz bir kapanış niteliği taşıyor.

Dizinin hayranları Erdoğan’ın samimi veda sözlerini paylaşarak duygularını dile getirdi; birçok kullanıcı, sosyal medyada “Gerçekten finale damga vurdu” yorumunu yaptı.