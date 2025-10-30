Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin 2006'da dünyaevine girmişti. Çiftin 2010 yılında da oğulları Rodin Erdoğan dünyaya gelmişti. Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in evliliği 2018 yılında son bulsa da, her iki taraf da boşanmayı "sevgi ve saygı dolu bir şekilde" noktaladıklarını ifade etmişti.

Önceki akşam Belçim Bilgin'in başrolünde yer aldığı 'Bağlantı Hatası' filminin galası yapıldı. 16 yaşındaki Rodin Erdoğan da annesini yalnız bırakmadı. Rodin, "Annemi izlerken çok beğeniyorum, gurur duyuyorum" dedi.

Kariyeriyle sorulara ise "Futbolcu olmayı hedefliyorum. Şu anda Ayazağaspor'da oynuyorum. Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Allah nasip ederse profesyonel futbolcu olacağım" yanıtını verdi.

"KENDİM OLARAK BİR YERE GELMEK İSTİYORUM"

Bilgin'in "B planında oyunculuk olabilir" sözü üzerine Rodin, "Kendim olarak bir yere gelmek istiyorum" diye yanıt verdi.