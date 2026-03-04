Survivor 2026 konseyinde Acun Ilıcalı'nın aldığı karar sosyal medyada tartışma yarattı. Yarışmacı Bayhan, adada beste yapmak istediğini ancak yazacak imkan bulamadığı için şarkı sözlerini unuttuğunu söyledi. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Bayhan'a kayıt cihazı vereceklerini açıkladı.

Bu gelişme sonrası Yılmaz Morgül'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Daha önce Survivor'da yarışan Morgül, kendi sezonunda beste yapmak için kalem ve defter talep ettiğini ancak buna izin verilmediğini ifade etti.



''BİR KALEM VE DEFTER İSTEMİŞTİM''

Morgül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Survivor'da sadece bir kalem ve defter istemiştim. Şarkı sözü yazmak için verilmemişti. Şimdi Bayhan'a kayıt cihazı hediye ediliyor'' sözleriyle sitem etti.

Paylaşım kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada iki farklı görüş oluştu. Bazı kullanıcılar Yılmaz Morgül'e destek verirken, bazıları ise şartların değişmiş olabileceğini savundu.