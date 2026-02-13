Kabine değişikliğiyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine Mustafa Çiftçi'nin atanması gündem oldu.

Geçtiğimiz gece yarısı yapılan Kabine değişimine ilişkin olarak SÖZCÜ yazarı ve programcısı Yılmaz Özdil, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hiç olmazsa milletvekiliydi. Bu Adalet Bakanı milletvekili de değildi. Yanlış bilmiyorsam tarihteki atanmış ilk Adalet Bakanı olabilir. Şu an itibariyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hariç Kabine'de seçilmiş bakan yok. İçişleri, Dışişleri, Çalışma Bakanı... Hepsi atanmış kişiler." diye konuştu.

Özdil, "Tartışmalı bir Adalet Bakanı. Türkiye'nin birinci partisine yönelik hukuki operasyonu yürüten savcı. Toplumun yarısının muhalefet ettiği savcı bakarsınız. Adalet Bakanı yapılması bundan sonraki süreçte toplumdaki kutuplaşmanın ne kadar tırmanacağını daha da açık görebileceğimiz tayin oluyor. Herkes Adalet Bakanı'nı çok konuşuyor ama İçişleri Bakanımız da profil olarak bugüne kadar görev yapmış İçişleri Bakanlarına benzemeyen bir profil. Karşı devrim figürlerini savunan, vatana ihanetten hüküm giymiş birini şehit olarak yorumlayan, daha çok tarikatların veya karşı devrimci tarif ettiğimiz insanların savunduğu fikirleri savunan biri İçişleri Bakanı oldu" dedi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Özdil şu ifadeleri kullandı:

Bir de bana çok ilginç gelen şey: Asrın liderimizin en büyük lafı 'Biz bu cemaziyelevvelini biliriz, bu CEHAPE denilen partinin il başkanları valiydi, bunlar seçilmiş ile atanmış arasındaki farkı anlayamadı, bunlar demokrasiyi bilmiyor' diyordu. Bu İçişleri Bakanı da valiydi, bu İçişleri Bakanı da vali. Valileri seçilmiş belediye başkanlarına yerine kayyum olarak atıyordu, şimdi valileri atayacak İçişleri Bakanı'nı da kendi valilerinden yapıyor.

"TARİHTE İLK OLABİLİR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hiç olmazsa milletvekiliydi. Bu Adalet Bakanı milletvekili de değildi. Yanlış bilmiyorsam tarihteki atanmış ilk Adalet Bakanı olabilir. Şu an itibariyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hariç Kabine'de seçilmiş bakan yok. İçişleri, Dışişleri, Çalışma Bakanı... Hepsi atanmış kişiler. Şu anda fiilen asrın liderimizin tam olarak söylediğinin bir ilerisine geçmiş durumdayız.

"ATANMIŞLARDAN OLUŞAN MEMUR KADROSUYLA YÖNETİLİYORUZ"

CHP'ye yıllarca hakaret eden AKP Genel Başkanı şu anda TBMM ile hükümet arasındaki milli egemenlik bağını fiilen koparmış vaziyette. Tamamı atanmışlardan oluşan memur kadrosuyla yönetiliyoruz. Bu şekilde memur olarak atanması bence tek adam rejimi tarif ettiğimiz meselede son raddeye geldiğimizi gösteriyor.

KABİNE'DE DEĞİŞİMLER OLACAK MI?

SÖZCÜ TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu Kabine'de yeni değişimlerin de yaşanabileceğini söyledi. Mutlu, "Devamı gelmesi bekleniyor ama çok hızlı olmasını beklememiz gerekiyor. Beştepe'de de Meclis'te de konuşulan bu. Ankara iki yeni değişikliği konuşurken 'Acaba devamı gelecek mi?' diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sürece ilişkin yorumlansa da aslında yeni bakan Çiftçi üzerinden de bir görüşmeydi bu. Cumhurbaşkanı daha sonra da Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Kurtulmuş'un ve İsmail Kahraman'ın Çiftçi'yi önerdiği söyleniyor" ifadesini kullandı.