Son zamanlarda artan çeteleşme ve çocukların geldiği hali yorumlayan Yılmaz Özdil şu ifadeleri kullandı:

"15-16 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR SALDIRGAN OLDU"

"Hepimizin gözünün önünde duruyor. Mattia Ahmet Minguzi değil mi çocuk 14 yaşında bir evladımız, semt pazarında dolaşırken bıçaklanarak öldürüldü. Yapanlar kim? Yakalandığında görüyoruz ki 15-16 yaşında insanlıktan çıkmış iki mutant. Hemen peşinden Ankara'da Keçiören'de bir kızımıza taciz oluyor. Kızın abisi de kızı korumaya çalışıyor. Sonra bıçaklarla saldırıyorlar ve öldürüyorlar. O güruh toparlandı 14-16 yaşında çıktı. Peşinden İstanbul Kağıthane'de bir kuyumcuya silahlı saldırı oldu. Maskeli tetikçiler saldırdı yakalandı 14 yaşında çıktı. Yine İstanbul'da Sarıyer'de birinin ensesine bıçak sapladı 16 yaşında. Muğla Menteşe Belediye Başkanının ailesinin evine molotof atıldı. Saldırganlar 15-16 yaşında. İstanbul Eyüpsultan'da göğsünden vurdular. Yakalandılar tetikçi 14 yaşında. Önceki gün Adana'da pastaneye el bombası atıldı 16 yaşında. O çocuğun elinde el bombası var. Bunlar bir ay içerisinde yaşandı."

"- Bunlar yaşanırken Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. Dedi ki, "Çocuk olmaktan çıkmış bir takım tipler var. Bunlarla ilgili düzenleme yapmak gerekir" dedi, demesine kalmadı avukat Serdar Öktem öldürüldü. Maskeli saldırganlardan ikisi 16-18 yaşında. Sinan Ateş'in de tehdit ettiği gazetecilerden biri de bendim. Onu öldürdüler. Davanın kilit ismini öldürdüler. Öldürenler 16-17 yaşında. Türkiye'de cinayetler konuşacağız da gözümüzün önünde yaşanıyor."

"SOKAKLAR MUTANT TÜRLER DOLDU"

"- Sokaklarımız artık bizim benzerlerini Meksika, Kolombiya sokaklarında gördüğümüz eğitimsiz, şuursuz, ahlaki değerlerden yoksun, madde bağımlısı, aşırı yoksulluk ve suç dünyasının toksik ortamında insanlıktan çıkmış, sebep sonuç ilişkisinden aciz, anlamsız hiddet dolu manasız şiddetten zevk alan mutant bir türle doldu. Sokaklarımızda cehaletin lağımından fışkıran mutant tür var."

"Z KUŞAĞI ÇETELER OLUŞTU"

"- Z Kuşağı kriminal çeteler oluştu. Normalde çizgi film izleyecek yaşta oldukları için Dalton'lar, Redkit'ler, Casper'lar gibi isimler koyuyorlar. Dijital teknoloji çağında dünyaya geldikleri için sosyal medyayı aktif kullanıyorlar. Bunların geleneksel mafyadan ayrıldığı nokta bu. İnternet sayesinde küresel suç örgütleri ile entegre oluyorlar."

"YOKSUL MAHALLELERE GÖZ DİKTİLER"

"- Sosyal medyada lüks yaşam, otomobiller falan suçu cazip gösteren videolar yayınlıyor. Biz bir tane video koyunca içeri atıyorlar bunlara kimse dokunmuyor. Bunu da düşünmek gerekiyor Anadolu'nun ücra köşelerini bu örgütler kullanıyor."

"GAYRİ MEŞRU GENÇLERİN MESLEĞİ HALİNE GELDİ"

"- Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ve tanımadığı bir suç tipi bu. Geleceği dair umudu olmayan cahil cühela bunların ağına takılıyor. Asıl sorun bu. Türkiye'de uyuşturucu kullanma yaşı 12'ye indi. Bunu söyledik diye hakkımda suç duyurusunda bulundular. Uyuşturucudan ölüm yaşı 12'ye indi Türkiye'de. Ankara'da bir operasyon yapıldı torbacıların tamamı 14-15 yaşında. İstanbul'un çeperine sıkışmış gençlerle yabancı medya röportaj yapıyor. Ne iş yapıyorsunuz diyorlar gençler gayri meşru diyor. Bu kavram gençlerin mesleği haline geldi."

"2010'DA POLİS ARAÇLARINA 'POLİS' YERİNE 'HİZMET' YAZDILAR"

"Bu niye böyle oluyor dersen de polis evrensel bir kelimedir. Afrika dillerinde bile polis, polis diye tabir edilir. Sadece Türkiye'de polis araçlarındaki polisi sildiler "Hizmet" yazdılar. 2010 yılıydı. Polis kelimesi yerine "Halk İçin Emniyet Adalet İçin Hizmet" yazdılar. Hizmetin Fethullah Gülen Cemaatinin sloganı olduğunu bilmeyen yoktu. Cemaatin logosunu polis araçlarına yazdılar. Bu hükümet devletin emniyet teşkilatını FETÖ'cülere teslim edecek kadar aklını yitirmişti."

"EMNİYETİN KURUMSAL KİMLİĞİ HASAR ALDI"

"- Cumhuriyet tarihimizde ilk kez Emniyetin kontrolü devlet yerine bir cemaate terk edilmişti. Balyoz/Ergenekon gibi kumpasların tamamı Polis yerine Hizmet yazdıkları dönemde yapıldı. TSK'yı mermi sıkmadan kendi vatanında esir aldılar. Emniyet Teşkilatını da paralize ettiler. O dönemde cemaate veya hükümete biat etmeyen yurtsever polislerin ne kadar acı çektiğini nasıl tasfiye ettiklerini herkes biliyor. Sonra 17/25 Aralık kanalizasyonu patladı. Polis araçlarındaki Hizmet sloganını sildiler. Bu arada olan Emniyet teşkilatına oldu. Kurumsal kimliği ağır hasar gördü."

"EMNİYETİ CEMAATLERE TESLİM ETTİLER"

"- Polis teşkilatının nasıl darmadağın edildiğini gördüm. Teamülleri yerle bir oldu. Böyle olunca kurunun yanında yaş da yandı. Kadrolar silindi. Teşkilat kendini toparlayana kadar meydan böyle kriminal örgütlere kaldı. Olacağı buydu. Beşir Atalay İçişleri Bakanı olmuştu. Kim bu Atalay, polis yerine hizmeti onun döneminde yazdılar. Emniyeti cemaate teslim ettiler. Sonra İdris Naim Şahin'i Bakan yaptılar. Görevden alındığını televizyondan öğrendiler. Kovdular haberi yoktu. Asrın liderimiz bunun hakkında şantaj kasetleri var dedi. Sonra Maummer Güler'i İçişleri Bakanı yaptılar. Oğlunun evinde para kasaları çıktı istifa etti. Efgan Ala vekil bile değildi dışardan İçişleri Bakanı yaptılar. Bizzat o açıkladı dedi ki "81 il emniyet müdürünün 74'ünün daire başkanlarının tamamının 7 bin istihbaratçıdan 6500'ünün FETÖ üyesi olduğunu" bizzat açıkladı."

"SUÇUN MAHİYETİ BÜYÜDÜ YAŞI KÜÇÜLDÜ"

"- Selami Altınok vekil değildi dışardan İçişleri Bakanı yaptılar. Emniyet kavramı ile alakası yoktu adamın. Polis teşkilatını öğrenmeye çalışıyorum fazla ilgilenmediğim bir alan dedi yahu. Sonra o gitti Süleyman Soylu İçişleri Bakanı oldu. Makale okumadım dedi. Sonra Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı oldu. Devlette liyakat seviyesi buraya indi. Tarikat Cemaat zırcahil atmosferi ile sahipsiz bir iklim yaratıldı. Suçun mahiyeti büyüdü yaşı küçüldü. Toplum günübirlik işporta haberleri ile uyutuluyor."

"DİJİTAL ÇETELER TERÖR ÖRGÜTLERİNE TAŞERON OLUYOR"

"- İzmir Balçova'da geçen ay İzmir'in merkez ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi, maske, hücum yeleği ve pompalı tüfekle karakola saldırdı. Araştırdı ve IŞİD tarafından internet üzerinden devşirildiği ortaya çıktı. Aynı öbür çeteler gibi. Dijital çetelerin boyutu bu. Kendisini yönlendiren herifi Esenyurtta yakaladılar İranlı çıktı. Soruşturma değişince çok daha ürpertici hale dönüştü. IŞİD tarafından devşirilen ideolojik olarak beyni yıkanan, silah eğitimi verilen internet üzerinden patlayıcı, drone, silah eğitimi verilen tek başına eylem hazırlığında olan iki çocuk daha yakalandı. Biri İstanbul Ataşeheir'de 15 yaşında öbürü Maltepe'de 14 yaşında. Tıpkı İzmir Balçova'daki gibi sohbet platformunda haberleştikleri ortaya çıktı. Türkiye bu hale niye geldi bunu konuşalım. Cehaletin sosyal lağımından fışkırmış mutant bir tür var. Bunların kimisini çeteler kimisini de terör örgütleri kullanıyor. Güya dindar nesil yaratacaklardı durum bu."

"MİLLETİ OYALAYIP DURUYORLAR"

"- Daha önemli bir şey yok. Zeydan Karalar haberi görmeyeli, Tunç Soyer haberi görmeyeli kaç gün oldu. Beyoğlu Belediye Başkanı ne oldu kardeşim. Şile, Bayrampaşa, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ne oldu? Fatih Altaylı ne oldu? Ayşe Barım şuan hastanede açık kalp ameliyatı olacak kapısında polis bekliyor. Bir tane muhabir olmaz mı ya! Milleti oyalaya oyalaya ülkeyi Narko devlet haline getirdiniz. Böyle siyasette olmaz gazetecilik de olmaz. 14 yaşında çocuklar tetikçi olmuş, terör örgütlerinin tetikçisi olmuş. 12 yaşında çocuklar uyuşturucudan ölüyor."