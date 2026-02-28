ABD ve İsrail ve İran arasında savaş başladı. İran bölgedeki ABD üslerine saldırıları düzenledi.

SÖZCÜ Gazetesi yazarı Türkiye'nin Kırılmaz Kalemi Yılmaz Özdil, Ortadoğu'da yaşananları Özlem Gürses ile SÖZCÜ TV Hafta Sonu Ana Haber'de yorumladı.

Yılmaz Özdil şu ifadeleri kullandı:

"- Bu yaşananlar tabi maalesef büyük sopa diplomasisi. 1901 yılında Rosevelt'in kullandığı terim. Yumuşak konuş elinde sopa taşı. Bu ABD dış politikasının sloganı ve politikası. İran'da da olan bu. Yani çıkan stratejistler harika özetliyorlar. Ben gazeteci olarak anlatabilirim."

'İRAN'IN AYAKTA DURMASI İMKANSIZ'

"- Kasrışirin anlaşmasından beri biz İran'la savaşmıyoruz ama bu İran'ın ayakta durabilmesi imkansız. Halkını insan yerine koymayan bir rejim, ABD ve İsrail karşısında dünyada bir müttefik bulabilir mi? Bence imkansız. Putin ve Trump bu anlamda da bir anlaşmaya varmış vaziyette. Batık burnunda Rus şirket Lukoil çekilip yerine Chevron geliyorsa bugün Rusya'nın İran'ı desteklemesi mümkün değil.

- 10 milyuondan fazla İranlı bu rejim yüzünden İran dışında yaşıyor. Normal insanlar gibi yaşayabilmek için bu rejimden kaçtılar. İran halkı 45 yıldır özgürlükleri mengeneye alan Molla Rejimi tarafından hapis hayatı yaşıyor. Geçen sene İran Cumhurbaşkanının helikopteri düşünce insanlar helikoptere daha çok üzüldüler."

'İRAN KENDİ VATANDAŞLARINDAN BİLE DESTEKÇİ BULAMAZ'

"- İran'ın dünyada müttefik bulmayı bırak kendi vatandaşları arasından bile destekçi bulması imkansız. Netanyahu yönetimi ırkçıdır, soykırımcıdır. Altına imza atıyoruz ama İsrail'de demokrasi yok denebilir mi? İsrail'de son seçime 40 parti katıldı. Seçmenlerin yüzde 72'si oy kullandı. İran'da ise hemen hemen aynı tarihlerde seçim yapıldı tarihin en düşün katılımı oldu. İran'da her 100 kişiden 70'i devlet tarafından fişlenmeyi göze alarak seçimi boykot etti.

- Savaş ne kadar devam eder orasını bilmem ama bu rejimin ayakta durması imkansız. Dünya tarihinde kendi halkını baskı altına alan hiçbir rejim özgürlük talebine karşı duramaz. Sovyetler böyle yıkıldı. Çin aynı şekilde, Suudi Arabistan bile kadınlara hak vermeye başladı."

'BUNDAN SONRA NE OLACAK?'

- 1980 şartlarında halkın üzerine fanus gibi çökmek mümkündü belki ama bugün artık imkansız. Bundan sonra ne olacak diye sorarsak bakın İran bugün Molla Rejimi yüzünden askeri açıdan İsraille veya ABD ile rekabet edecek bir ülke değildir ama İran'ın coğrafi konumu jeopolitik pırlantadır. Tarih boyunca büyük güçlerin rekabet alanıdır İran. Batı açısından İran jeopolitiği çok önemlidir. İran'da yaşanan bir gelişme aslında sadece İran'la ilgili değildir. Tarih gösteriyor ki peş peşe hadiseleri tetikleyebilir.

- 1980'da İran devrimi olur olmaz sadece iki yıl içinde Sovyetler Afganistan'ı işgal etti, peşinden Türkiye'de darbe oldu, ABD Başkanı vuruldu, Papa vuruldu, Mısır'da Enver Sedat öldürüldü, İran-Irak savaşı oldu, peşinden Hindistan'da Gandhi öldürüldü. Tüm bölgeyi yıktı geçti. Bakın İran Cumhurbaşkanı'nın helikopteri düştü neler oldu sonrasında Trump'a suikast yapıldı. Rusya Afganistan'ı işgal etmişti bugün Ukrayna'yı işgal ediyor. Pakistan bakın Afganistan'ı vurmaya başladı. Tesadüf olabilir mi? İran'da devrilen ilk domino taşının bölgeyi yıkma ihtimali vardır."

'ANKARA MERKEZLİ BAKMAMIZ LAZIM'

"- O yüzden daima söylerim hayata Ankara penceresinden bakmak lazım. AKP'nin hayata mezhep ve din penceresinden baktığı için Mısır politikası çöktü, Filistin politikası çöktü, Suriye politikası çöktü, Doğu Akdeniz politikası çöktü. İran konusunda Allah aşkına doğru yerde durmak gerekiyor. Hayata Bakü penceresinden bakan Azerbaycan'dan ibret almak gerekiyor diye düşünüyorum