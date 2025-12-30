Türkiye'nin gündemi SÖZCÜ TV ekranlarında konuşuluyor. SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey soruyor, Türkiye'nin kırılmaz kalemi SÖZCÜ Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil yanıtlıyor.

3 polisimizin şehit edildiği IŞİD bağlantılı terör saldırısının ardından yaşananları SÖZCÜ Gazetesı yazarı Yılmaz Özdil yorumladı. Türkiye'nin terörle mücadele tarihini hatırlatan Özdil, en geç altı ay bir yıl içerisinde diye tarih vererek dikkat çekici bir uyarıda bulundu.

'KAÇ TANE IŞİD VAR?'

"- Önce kaç tane IŞİD var ona bakmak lazım. İsrail, ABD, Rusya'nın kontrolünde IŞİD olduğunu biliyoruz. Türkiye açısından bakarsak memleketi dingonun ahırına çevirirsen IŞİD de olur, El Kaide'de olur. HSBC bankası saldırısında Asrın liderimiz Başbakandı ve demişti ki, "Teselli değil ama şükrediyoruz ki saldırganlar Türk vatandaşı" yani dışardan sızma olmadığını vurgulamaya çalışmıştı. Şimdi bakıyoruz o içerideki yapılar bu hale gelmiş."

"- IŞİD'in çok büyük bir yapılanması olduğunu görüyoruz. Bu Yalova'da patlak verdi ama biz şimdi çıkalım Beyazıt'a gidelim IŞİD orada zaten. Esenyurt, Zeytinburnu yani sokakta yürü biraz, hepsi birbirinden güzel mağara adamları. Sokakta kamuflaj ile geziyor. İzmir'de Basmane'ye gidelim, Karabağlar'a gidelim. IŞİD orada zaten. İstanbul'da IŞİD flamalarının satıldığı, t-shirtlerinin satıldığı dükkan var. Ankara'da Altındağ mesela çık biraz yürü IŞİD sokakta yürüyor."

'SOSYAL MEDYADA SİLAHLA POZ VERİYORLAR'

"- Görüyoruz ki IŞİD konvoylar halinde zaten Yalova'da şehir turu atıyorlar. Ya siyaset esnafı bu ülkede yaşamıyor ya da gazeteci esnafı bu ülkede yaşamıyor. Bu ülkede yurttaşlar IŞİD'in zaten sokaklarda olduğunu görüyor. Sadece Türk vatandaşı olanlar da değil. Afganlar, Suriyeliler bunların yapılanması her yerde var. Adıyaman'da var, Bingöl'de var, Batman'da var. Gizli saklı değil. Sosyal medyaya gir bunların hepsinin silahlarla, bıçaklarla görüntülü mesajlar verdiklerini eylemler yapacaklarını kan dökeceklerini söylüyorlar. Bizim tweetleri takip ediyor yetkililer adam konvoy oluşturmuş canlı yayın yapıyor. İzmir'de birkaç ay önce Balçova'da bir lise öğrencisi pompalı tüfekle geldi. Mahallesindeki karakolu bastı. 3 şehit verdik oradan. Sonra baktılar ki, çocuğun Yalnız Kurt tabir edilen IŞİD kökenli bir eylemci olduğu ortaya çıktı. Nasıl merak sarmış bunlara diye bakılınca sosyal medya üzerinden Esenyurt'ta bir Suriyeli tarafından devşirildiği ortaya çıktı."

"- Dün Muharrem İnce'yi seyrettik. Bir Yalovalı olarak haykırıyor adam. Çıkalım sokağa Rakka'ya falan gitmeye gerek yok. Bunlar İzmir'de, Bursa'da, Ankara'da."

'BENİ ENDİŞELENDİREN BİR NOKTA VAR'

"- Beni çok çok endişelendiren bir nokta var. Bu ay yıldızlı tabutları biz nereden hatırlıyoruz. Yıllarca 1984'tan 2025'e kadar bu ay yıldızlı tabutları PKK'dan hatırlıyoruz. Şimdi ne IŞİD. Herkes altını çizerek dinlesin. Kıbrıs'ta EOKA diye bir terör örgütü kuruldu. Amacı da Türkiye'ye karşı olmak, terörle davasını tanıtmak ve toprak almaktı. EOKA Kıbrıs'ta şakır şakır Türk öldürmeye başladı. Devlet ne yaptı 1974 harekatıyla Kıbrıs'a çıktık. Bu arada EOKA denen terör örgütü amacına ulaştı mı? Evet ulaştı. Bugün Güney Kıbrıs diye bir devletleri var. Bu devleti terörle kurdular."

"- 1975'te ASALA terör örgütü diplomatlarımızı vurmaya başladı. Türk hedeflerini, elçilik görevlilerimizi vurmaya başladı. Davasını terörle tanıtmak istedi. Neticede toprak ve tazminat almak istedi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, ABD dahil tüm etkin ülkelerde soykırımla suçlanan bir ülke oldu. ASALA bunu terörle başardı. Sonra devlet 1983 yılında ASALA örgütünü Avrupa başta olmak üzere elebaşlarını vurmaya başladık. ASALA sustu."

'IŞİD TOPRAK ALMAK İSTİYOR'

"- 1984'ta PKK vurmaya başladı. EOKA'yı susturduk, ASALA çıktı. ASALA'yı susturduk PKK çıktı. Bugünkü konjonktürde AKP ve MHP bir açılım yapıyor. Biz bunu gördüğümüz saniyede ne çıktı arkadaşlar, IŞİD çıktı. Türkiye aklını başına almazsa en az 30 yıl sürecek, çoğunluğu kendi vatandaşlarından oluşan kökten dinci bir terörle karşı karşıya kalabilir. Hedef ne toprak. Herkes PKK Türkiye'yi bölecek derken asıl toprak kaybını bu IŞİD yapmak istiyor."

'EN GEÇ ALTI AY İÇERİSİNDE ORTAYA ÇIKACAK'

"- Herkes Afganistan bağlantısı falan diyor ama bu IŞİD dediğimiz en geç altı ay bir sene içerisinde bu örgütün adının IŞİD olmadığını Türkiye'ye özgü yeni bir örgüt kurulduğunu ifade edecek. Bunların hepsini göreceğiz. Ben kendi payıma bir gazeteci olarak diyorum ki, bu örgütün bir ismi var. Tıpkı ASALA, gibi PKK gibi Türkiye'ye özgü yeni kökten dinci bir terör örgütü ile karşı karşıya olduğumuzu görüyorum."