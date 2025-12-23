Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalanan özel jetle irtibat kesildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saat 20.10'da Ankara'dan kalktığını, 20.52 itibarıyla uçakla bağlantının kesildiğini bildirdi.

Haymana civarında acil iniş bildirimi alındığını belirten Yerlikaya, uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da aralarında olduğu beş yolcu bulunduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ikinci açıklamasında uçağın enkazına ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı ve beraberindekilerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dün Libya'da görevli Türk askerinin görev süresinin 2 yıl süreyle uzatılmasının ardından meydana gelen kaza sonrası "sabotaj" iddiaları da ortaya atıldı.

Sözcü TV'de yayınlanan "Kırmızı Beyaz" programında gelişmeyi yorumlayan Sözcü.com.tr yazarı Yılmaz Özdil, yaşananların Doğu Akdeniz'deki jeopolitik dengelerle bağlantılı olabileceğine dikkat çekti.

Özdil değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Doğalgaz ve petrol başta olmak üzere söz konusu mesele Türkiye’nin çıkarlarıyla doğrudan bağlantılıydı. Yani bu süreç, Mavi Vatan’dan Türkiye’yi diskalifiye etme, dışlama operasyonunun bir hamlesi olarak değerlendirilebilir.

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin içinde yer aldığı bu denklemde, Mısır’ın da ortak olduğunu düşündüğümüzde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de partner olarak varlığını sürdürebildiği ve ortak çıkarlar temelinde uzlaşabildiği elimizde yalnızca Libya kalıyordu.

Muhtemelen Libya Genelkurmay Başkanı’nın, tam da Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum kesiminin toplantı yaptığı gün Ankara’da Türk Genelkurmayı tarafından ağırlanması tesadüf değildi. Bu eş zamanlılık, elbette Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle doğrudan ilişkiliydi. Tam da bu noktada söz konusu hadisenin yaşanması…

Tam olarak burada bu hadisenin yaşanması, tabi elimizde henüz hiçbir bilgi yok ama böyle bir şeyin kaza olamayacağı bile aslında zamanlama itibariyle maalesef görünüyor."