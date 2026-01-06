Türkiye Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasını konuşurken provokatif bir paylaşım Yunanistan'dan geldi. Bir Yunan gazeteci Maduro'nun gözaltındaki görselini yapay zeka ile düzenleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

SÖZCÜ Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, bu provokatif paylaşıma SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey ile yaptıkları Kırmızı Beyaz programında tepki gösterdi.

"HERKESİ GÖMECEK TOPRAĞIMIZ VAR"

- Sosyal medyada çok konuşuldu yani ben o Yunan Gazeteciye buradan şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin yüzölçümü çok büyük. Allah'a çok şükür. Herkesi gömecek kadar toprağımız var. Ben Yunanlı Gazeteciye denemesini tavsiye ederim

- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına karşı yapay zeka ile bir şey yapmış herif. Bir kere Türkiye'yi Venezuela gibi bir ülkeyle yan yana gösterilmesine ciddiye alıp tepki verilmesi de garip. Asıl ikincisi de yani deniyor ki Saray'ı Türkiye korur mu? 15 Temmuz'da denediler bunu.

"ONLAR ÜLKE, TÜRKİYE İSE VATAN"

- Venezuela ile Türkiye kıyaslamak şundan yanlış, adamların devlet başkanını çaldılar. Herifler duruyor öyle. Çünkü bunlar ülke vatan değil. Türkiye vatan. Türkiye üzerine hesap yapmaya çalışanların bunu gözden kaçırıyor. Türkiye bir ülke değil vatan arada ciddi fark var.

"TÜRK'E KEFEN BİÇMEK İSTEYEN MEZARINI DERİN KAZSIN"

- Erdoğan değil Erdoğan'ın terliğini kimse alamaz. Biz varız biz buradayız. Kimse merak etmesin. Türk'e kefen biçmek isteyen mezarını derin kazsın. Burası ülke değil bir vatan. Bize bu vatan toprağını kuponla vermediler. Dolayısıyla Türkiye'yi Venezuela gibi tırışkadan bir ülke ile kıyaslamak Türk Milletine hakaret.