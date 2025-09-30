Türkiye’nin kırılmaz kalemi Yılmaz Özdil ve deneyimli gazeteci İpek Özbey, sorulmamış soruları soruyor, tartışılmayan gerçekleri masaya yatırıyor.

Kırmızı’nın cesareti, Beyaz’ın tarafsızlığıyla; Her hafta farklı konular, çarpıcı yorumlar ve gündeme yön verecek tartışmalar…

SÖZCÜ TV Programcısı İpek Özbey soruyor, Türkiye’nin kırılmaz kalemi Yılmaz Özdil cevaplıyor. Kırmızı Beyaz yeni yayın döneminin ilk programına başladı.

ABD'de gerçekleşen Trump-Erdoğan görüşmesi ve Trump'ın "Rus doğalgazı almayın" çağrısını yorumlayan Yılmaz Özdil şu ifadeleri kullandı:

'ABD İLE İLİŞKİMİZ HEP BÖYLEYDİ'

"- Trump gerçekten her gelene bir şey satıyor ama bu Amerikan halkında olumlu bulunan bir şey. Türkiye açısından bizim ABD ile ilişkilerimiz hep böyleydi. ABD 2. dünya savaşından beri böyle davranıyor. ABD propaganda ayracıyla meşruiyet veriyor zaten. Senelerdir veriyor. Bu sefer kendi ağızlarıyla söylediler. Aslında tüm dünyaya şeffaf davranıyor yoksa bunları söylemeden de aynı şeyi yapabilir mi yapabilir. Trump'ın diplomasi falan umurunda değil, biz size böyle bakıyoruz diyor."

'TÜRKİYE İLE RUSYA'YI PAPAZ EDECEK POZİSYON'

"- Doğalgaz meselesinde de biz hep Türkiye-ABD arasında bir ticari unsur olarak bakıyoruz. Diyorduk ki "Karadeniz'de gaz bulduk" falan bunların hepsinin palavra olduğu ortaya çıktı. Trump ne dedi, "Erdoğan'ın yapacağı en iyi şey Rusya'dan gaz ve petrol almaktan vazgeçmektir. Biliyorum ben istersem bunu yapar" diyor. Bu nedir dersen, Türkiye'nin başını derde sokabilecek Türkiye'yi Rusya'yla papaz edecek pozisyon."

'ABD'NİN DURDURMAYA ÇALIŞTIĞI HAT'

"- Yıllar evvel 1981 yılında Rusya'nın ana doğalgaz boru hattı açılmıştı. Doğalgaz kavramı henüz çok yeniyken Sibirya'da çıkardıkları doğalgazı 4 bin 500 km'lik boru hattı ile Avrupa'ya bağladılar. Pek çok Avrupa ülkesi bu gazla sanayi ve ısınmasını hallediyordu. Soğuk Savaş döneminden beri ABD'nin en çok durdurmaya çalıştığı hattı bu hat. Bu hat açıldığında Karadeniz'de iki ülke hakimdi. Altta biz vardık üstte Sovyetler Birliği vardı. Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Karadeniz'in üstünde bağımsız devletler oluştu. Önce Bulgaristan'ı, sonra Romanya'yı NATO üyesi yaptılar. Sıra Gürcistan ve Ukrayna'ya gelmişti. 2008 NATO Zirvesinde Ukrayne ve Gürcistan'ı NATO'ya alacağız dediler. Rusya Gürcistan'a girdi. Eş zamanlı olarak da Kırım'ı ilhak etti. Bu iki müdahaleye rağmen NATO özellikle Ukrayna'nın peşini bırakmadı."

'ZELENSKİY'İ BAŞKAN SEÇTİRDİLER'

"- Ukrayna'ya asılmalarının temel sebebi doğalgaz boru hattı. Ukrayna'ya sizi AB'ye alacağız dediler. Turuncu devrim tabir edilen devrimi gerçekleştirdiler. Rusya-Ukrayna arasındaki itiş kakış devam ederken Zelenskiy'i iktidara getirdiler. Zelenskiy aslında bir otel animatörü idi. Bizim Antalya'daki tatil köylerinde animatörlük yapıyordu. Dizi oyuncusuydu Halkın Hizmetkarı diye bir dizi. 2019 yılbaşı gecesinde ekrana çıkıp Cumhurbaşkanlığına aday oluyor. Dizinin yayınlandığı 1+1 kanalının sahibi Yahudi kökenli bir Ukraynalı, GKRY ve İsrail vatandaşı tam bir oligark. Ukrayna Yahudi Cemaati Başkanı ve 2004 yılındaki Turuncu devrim sırasında devrimi gerçekleştiren Sorosçu siyasetçilerin finansörü. Şimdi de dönüp bu komedyenin kuklacısı. Zelenskiy 2019 yılbaşına kadar siyasetle alakası yok ama üç ay içerisinde Ukrayna halkına bunu öyle bir ambalajlıyorlar ki, dizideki devlet başkanı imajıyla adamı yüzde 74 oyla devlet başkanı seçiyorlar."

'ABD VE CIA MERKEL'İN DİNLEDİ'

"- Ukrayna'da devrim olur olmaz Rusya'ya karşı başkaldırı başlıyor. 2005 yılında stratejik bir doğalgaz boru hattı projesi başlıyor. Ukrayna'yı devre dışı bırakmak için Kuzey Akım 1 adı verilen proje başlıyor. Bunu sağlayan da Angela Merkel. Merkel bildiğimiz gibi başarılı bir siyasetçi. Hem NATO'nun yanında hem AB lokomotifi hem de hayata Berlin penceresinden bakıp kendi ülkesinin çıkarlarını düşünüyor. 2013 yılında Snowden Rusya'ya sığınınca belgeler deşifre olmuştu. Orada Merkel'in dinlendiği ortaya çıkmıştı. Kuzey Akım projesinin tamamlanacağı dönemde Aralık 2021'de Merkel'in görev süresi doldu. Merkel hasta oldu eli ayağı titremeye başladı. Merkel emekli edildi. Sadece üç ay sonra Ukrayna-Rusya savaşı başladı. Her şey birbirine bağlı. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var.

'TÜRK MEDYASI ZELENSKİYCİ OLMUŞTU'

"- Zelenskiy ve Rusya savaşa girince Türkiye'de ne kadar ikinci Cumhuriyetçi gazete, Amerikancı gazete varsa hepsi Kiev'e gitti. Zelenskiy yanlısı yayınları ABD medyasından daha ağır bir bombardımanla verdiler Türk halkına karşı. Herkes bir anda Zelenskiyci oldu, Putin düşmanı oldu. Bizle alakalı olmayan bir kapışmada biz Ukraynacı olduk. Merkel'in yerine Başbakan olan adam savaş başladığı gün Kuzey Akım'ı durduruyoruz dedi. Şuan da AB, Rusya'dan almadığı gazı Norveç, ABD ve Katar'dan alıyor."

"- Rusya doğalgaz ve petrolden her yıl 210 Milyar dolar gelir elde ediyor. Rusya bununla dönüyor. Bunu Avrupa tarafından kestiler. Rusya'nın en büyük doğalgaz ihraç ettiği ülkelerden biri de biziz. Şimdi Trump diyor ki, '2045'e kadar ben sıvılaştırılmış doğalgaz vereceğim sen de Rusya'dan alma.' Avrupa'dan gelen hatta tıpayı taktılar şimdi de Türkiye'den gelen gaza tıpa takıyorlar.

'KIBRIS RUM KESİMİNDE KONUŞLU ŞİRKETTEN GAZ ALACAĞIZ'

"- Türkiye'nin New York'ta yaptığı anlaşmayla doğalgaz alacak. İki şirket aracılığıyla yapılacak. İsviçre merkezli Mercurıa adında bir şirket deniyor. Kıbrıs Rum Kesiminde konuşlu bir şirket bu. Larnaka'da. Dünyanın pek çok ülkesinde ofisi var. Rum şirketi değil ama Rum Kesimi üzerinde konuşlu bir şirket. Burada Kıbrıs Rum Kesimi güneyinde doğalgaz ve petrol çıkarıyorlar."

'TSK 2009 YILINDA TEHDİDİ SAPTAMIŞTI'

"- ABD Sovyetler döneminde bir gol yemişti. Bugün tüm Ortadoğu'da haritalar yeniden çizilirken enerji hatları da yenileniyor. Aslında olan bu. Rusya'ya ekonomik olarak kuşatıyorlar. Bence burada çok hayati bir not var. Bakın 2009 yılında Ukrayna'da turuncu devrim olmuş. Mavi Akim meselesi var. 2009 yılında Harp Akademileri Komutanlığında Enerji Güvenliği konulu sempozyum var. Balyoz ve TSK'yı neden yıktıklarını anlayacağız. Silahlı Kuvvetler diyor ki, petrol ve doğalgaz silah olarak kullanılacak. Bu tespiti yapıyorlar. Bu doğrultuda strateji belirlemek üzere sempozyum yapılıyor. Hark Akademileri düzenliyor ama katılan herkes sivil çünkü petrol ve doğalgazla ilgili kişiler var. Uluslararası devlerin yetkililer, dünya çapında ekonomistler katılıyor. Tam sempozyumun başlayacağı gün Harp Akademileri kapısında bomba patlıyor."

'KATILAN ÜÇ SUBAY BALYOZ İFTİRASINA MARUZ KALDI'

"- O gün o sempozyuma katılan herkesi batırdılar. O sempozyumu yapan Enerji Bakanı görevden alındı. Üç subay katılıyor ve katılan üç subay hemen çok kısa süre sonra Balyoz iftirası ile hapse atıldı. Bu sempozyumu düzenleyen, katılanların başına gelmeyen kalmıyor"