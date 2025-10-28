SÖZCÜ TV'de İpek Özbey'in sunduğu Nokta Atışı programında SÖZCÜ Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, gündemi sarsan casusluk operasyonunu yorumladı.

Özdil şu ifadeleri kullandı:

"HÜSEYİN GÜN, TUNCAY GÜNEY TÜRÜ BİR ADAM"

"- Hüseyin Gün denilen adam belli ki, Ergenekon Davasında sahte haham icat etmişlerdi. Bu da bu haham türevi bir adam. Her yere bulaştırmışlar. Tecrübeli gazeteciler ne demek istediğimi anlayacaktır. Hayatına bunun gibi adamlar girer. Bu gerizekalılara tecrübeli gazetecinin sorması gereken ilk soru "Kim bu denyo" diye sormak lazım. Burada başta Necati Özkan, CHP'liler, bu adam bunlarla temas kurduğunda "Kim bu denyo" denmemiş."

"BU GİBİ ADAMLAR ÇOK VAR"

"- Adam her yere herkesi bulaştırmış. Bu tür Tuncay Güney türevi adamlar bu ülkede çok var. Şu anda ben dua ediyorum iyi ki bu herifi CHP'ye bulaştırmamışlar. Bu herifi partiye üye yapıp götürüp de Belediye meclis üyesi adayı da yapabilirlerdi. Bu parti Kuvayı Milliye geleneklerinden gelen bir parti. Bu parti ile kim temas kuruyor konuşuyor bunların sorulması gerekirdi. Belli ki bu işler yapılmamış."

"İMAMOĞLU'NU TUTKAL DOLU HAVUZA ATTILAR"

"- Ekrem İmamoğlu'nu tutkal dolu bir havuza attılar. Dört beş yıl önce İstanbul Karaköy'de Kılıç Ali Paşa camisi var. Orada bir evin önünde biri ölü bulundu. Sonra anlaşıldı ki adam Binbaşı. MI6 mensubu İngiliz casusu. MI6 dediğin Askeri İstihbarat. Adam öldü bizim medyamız o zaman fark etti. Ama Hüseyin Gün denen bu adama bakıyorsun her yere bulaştırmışlar. Burada çok büyük bir çuval oluşturuldu. Dolayısıyla ekranda hayatta kalmış ender kurumlardan biri SÖZCÜ TV. Herkesin gazetecilik sorumluluğuyla hukuk çerçevesinde gazetecilik sınırlarını aşmadan iş yapması lazım. Ekrem İmamoğlu'nu tutkal dolu bir havuza attılar yüz dediler."