İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB İddianamesi'nin tamamlandığını duyurdu. İddianame 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İddianamenin 3 bin 900 sayfa olduğu, 402 şüpheli bulunduğu kaydedilirken; tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 142 eylemle ilgili cezalandırma talep edildi. İmamoğlu için 828 ila 2352 yıla kadar hapis cezası istendi.

SÖZCÜ Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil iddianameyi Kırmızı Beyaz'da yorumladı.

"MEDYADA NE YAZILMIŞSA İDDİANAMEDE YER ALMIŞ"

"- Okurken haberlerden gördüğüm kadarıyla aslında bugüne kadar yandaş medyada ne yazılmışsa o iddianame haline getirilmiş. Bu iddianamede benim okuduğum bölümlerde veya ahtapot kelimesi bile, dolayısıyla toplum iddianameye bakarken bir başsavcı altı tane savcı çalışıyorsa yandaş medya eliyle bu algı faaliyeti neden yürütüldü. Bunu herkesin dikkat etmesi lazım. İki Altı savcı çalışmış öyle deniyor. Ben 43 yıllık gazeteci olarak söylüyorum. Benim gördüğüm burada iddia ediyorum en az 3 yıllık bir çalışma var. 19 Mart'ta bugüne kadar bu kadar evrak ve bilgi böyle bir döküm haline getirilemez."

"BENZERİNİ ERGENEKON'DA DA GÖRDÜK"

"- Bu iddianameden gördüğüm kadarıyla en az 5 iddianame daha gelecek. Mesela Boğaziçi İmar, Medya AŞ, kara para aklama ile ilgili gibi ek iddianameler gelecek. Bunlar bu ana dava ile birleştirilecek. Bunun benzerlerini Ergenekon davalarında da gördük. Mesela Casusluk konusunun öznesi olan arkadaş burada örgüt yönetici olarak yazıyor. Bu demek oluyor ki casusluk meselesiyle ilgili ek iddianame gelecek. meseleyi buradan ibaret sananlar yanılır. Eğer iktidar değişmezse belki 4-5 yıl yargılamanın devam edeceği bir süreç olabilir."

"İMAMOĞLU'NUN AVUKATI ÇIKSIN KONUŞSUN"

"- Bir başsavcı ve altı savcı hazırlamış. Elimizde buna benzer kapsamlı iddianamelerin yaşandığı son dönemde 2 konu var. Ergenekon ve Balyoz. orada da iddianameler uzundu. Orada da sanıklar suçlamalara karşı üç dört avukatla kendini savunuyordu. Orada 400 sanık varsa 1200 avukat vardı. Ben diyorum ki İmamoğlu'nun avukatları çıksın konuşsun. Türkiye tarihinin en iyi avukatlarından biridir ama toplum isimlerini bile bilmiyor. Çünkü bu işi haberi CHP'nin gözüne girmeye çalışan bilmem ne akademisyenler, vekil olmaya çalışan bir avukat falan temsil ediyor CHP'yi. Bu konuşmalar davaya ve İmamoğlu'na zarar veriyor."

"6-7 YIL BU DAVAYI KONUŞACAĞIZ BELKİ DE"

"- Bu davada 6 savcı çalıştıysa belki bin avukatın çalışması lazım. Söylüyorum 6-7 yıl sürecek bu dava. Kocaeli'nde 65 yaşında kadın yanarak can verdi. Bu ülkede 14 yaşındaki çocuklar tetikçi olmuş. Bunları konuşacağımıza 6-7 yıl bu davayı konuşacağız."

"HIRSIZLIK VE CASUSLUK İDDİASI VAR SUÇ ÜSTÜ YOK"

"- Burada temelde iki konu var. Hırsız deniyor ve casus deniyor. Ben bir gazeteci olarak şunu derim. Hırsız ise polis nerede. Bu iddianamede polis yok. 17/25 Aralık'ta mesela her şeyin temelinde ne vardı. Polis operasyonları vardı. Diyorlar dı ki, bunlar hırsız biz de polisiz. Bu iddianamede polis görmedim. Suç üstü yok. Rüşvet verdim diyen var, para verdim ev aldım diyen var ama polis yok. Bir de casus diyorlar. Casussa da MİT olması lazım. Ben bu iddianamede MİT'i de görmedim. Mesela Askeri Casusluk davalarında polisle beraber MİT'in de belgesi bilgisi lazım. Ben bunu da görmedim. Bu iddianameye bakarken gazetecilik sınırları içinde kalmak gerekiyor."