Yılmaz Özdil, SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey'in sorularını Kırmızı Beyaz'da yanıtlıyor.

Yılmaz Özdil Suriye'deki gelişmeleri canlı yayında yorumladı.

HAKAN FİDAN MADALYA ALIR

"- Herkes açılımda Öcalan, PKK ve Mazlum Abdi'ye odaklanmışken görülüyor ki, Saray yani Asrın Liderimiz, Hakan Fidan ve MİT Müsteşarı aslında Suriye'ye odaklanmış. Erdoğan bence PKK'nın aslında tükenmiş olduğunu, iç çatışma içinde olduklarını görmüş, SDG'yi falan imha etmek için MHP gibi bunlarla konuşmak yerine dönmüş Şara'yı Beyaz Saray ve Pentagon'da meşru hale getirmeye odaklanmış.

- Hakan Fidan ve İbrahim Kalın ikilisinin önce Erdoğan'ı ikna ettiklerini sonra dönüp Beyaz Saray'ı ikna ettiklerini ve emlakçı büyükelçi Barrack üzerinden, Suriye'ye tek başına Şara'ya bırakılmasını sağladıklarını görüyoruz. Bu saatten sonra açılımmış, SDG imiş falan hepsinin inisiyatifi asrın liderimizin eline geçmiş vaziyette. Bence iktidar bu analizi yapmıyor. Erdoğan burada PKK tarafı ile Öcalan ile uğraşacağına, zaten bunlara hep soğuk bakıyordu, neden böyle yapıyordu diye düşünürken aslında Hakan Fidan üzerinden Şara'yı kabul ettirmeye odaklandıklarını gördüler. Bence Hakan Fidan, MİT müsteşarının bu olaydan madalya alacağını görüyorum.

- Hakan Fidan'ın da son üç aydır neden aleyhine propaganda yapıldığını görmüş olduk. Hakan Fidan'ı neden imha etmeye çalıştıklarını neden bakanlıktan aldırmaya çalıştıklarını, hem toplum hem saray nazarında küçük düşürmeye çalıştıklarını burada görüyoruz. İkinci aşamasını hep beraber göreceğiz."

KAPALIÇARŞI HER ŞEYİ ANLATIYOR

"- Bu yaşananlara Loca'da maç izleyenler gibi bakarsan bambaşka bir şey görürsün. Ben bunu değerli hocam Salih Nefçi'den öğrendim. Bu tür durumlarda sonuçtan önce nedene odaklanırım. Bunların öncesinde mutlaka sahaya değil Kapalıçarşı'ya bakarım. Halep'e değil Tahtakale'ye bakarım. Orası sana her şeyi anlatıyor. Türkiye'yi çözümleyebilmek için senin bir ayağında prada bir ayağında yumurta topuk olmalı. Kapalıçarşı tam olarak bu ülkenin damıtılmış özetidir. Oraya baktığında oradaki hareketler sana aslında neyin ne olduğunu gösteriyor. Altının gramı bugün 6 Bin 700 lirayı gördü. Trump makama oturduğunda 3 Bin liraydı.

- Benim Kapalıçarşı'da arkadaşlarım var. Beni uyardılar. Dediler ki, paran varsa altın al. Tamam ama neden? İşte nedeni bu. Orada bu kokuyu nereden alıyorlar? Altına bir alım oluyor. Durup dururken altın ve gümüşe yani para ve döviz yerine metale odaklanılıyorsa ve bunlar büyük rakamlı ise o zaman Kapalıçarşı diyor ki, "Hırgür geliyor". 3 Bin lirayken alıp bugün boşaltanları düşünelim. Vatandaş burada kendi maaşından bakıyor. Maçı Loca'dan izlerken başka bir şeyle karşılaşıyorsun.

- Suriye meselesinde iş aslında Esad'ın gitmesiyle Şara'nın gelmesi ile oldu. O zaman da anlatmıştım. Napoli Harekatı demiştim. Hatırlayın Esad'ın gittiği günü savaşıyor gibiydi sonra Ruslar bir boşalttı Suriye'yi bir anda Şara Şam'a geldi. Şimdi de bakıyorsun güya SDG öyle, Dürzi'ler derken tabanca bile neredeyse patlamadı herkes yerine. Bunu nasıl oldu. Napoli Karargahında dört ülkeden dört kurmay subay geldi. ABD'li İngiliz, Fransız ve İsrailli dört kurmay subay. Ortadoğu ve Suriye uzmanı dört binbaşı geldi. Bunların testini yaptılar. Sonra özel mekanlarda altı ay planlama yaptı. Yoksa siz Rusya'nın ABD'nin ordularının olduğu bölgede herkes bir anda çekildi ve Şara buranın devlet başkanı dediler. Bu planlı bir NATO Harekatı. Bugün geldiğimiz nokta da bu."

PLANLI BİR NATO HAREKATI

"- Şuanda Napoli Harekatının yeni safhasına geçildi. İnşa safhası. Burada ufak tefek vuruşmalar olacak ama şu anda sınır belli. Bir trilyon dolarlık inşaat var şuan bu ülkede. Altyapı yapılacak, havalimanı yapılacak, petrol hatları, limanlar şakır şakır yapılıyor. Şuan da Suudi Veliaht Prensi Şara'nın hamisi. Parayı Arabistan ve Katar veriyor. Bunlar bizim geçmediğimiz halde ödediğimiz köprüler gibi yap-işlet-devret. Şu anda Suriye'yi dükkanlara ayrılmış bir AVM gibi düşün. Maçı Loca'dan izleyince böyle görülüyor. Adamın Ankara Büyükelçisi yaptığı adam emlakçı. Adam buraya neden emlakçıyı koydu. Gazze'yi imar edecekler. Suriye'ye imar edecekler. Napoli Harekatının istihkam safhası bu. Bu işin bir numaralı kazananı Ankara ve Hakan Fidan ve MİT Başkanı.

İSRAİL İLE BİR ANTLAŞMA VAR

- İsrail ile belli ki, hem siyasi hem askeri hem ticari olarak antlaşma var. İsrail'in haberinin olmaması mümkün değil. Bizi dahil manipüle ettiler. İsrail ile Türkiye'nin çatışma ihtimali yüzde 1 milyon falan. Öyle bir ihtimal yok. İsrail hem Lübnan hem Hamas'ı yok etti, Gazze'yi yok etti, Suriye'yi İran'a karşı kullanmaya devam edecek. Davut Koridoru falan denen meselenin de Türkiye'yi manipüle etmek için kullanılan bir koz olduğu görülüyor. Benim bugünkü manzaradan anladığım Erdoğan, Fidan ve Kalın Davut Koridoru'nun gerçekleşme ihtimali olmadığını biliyorlardı ve herkes yerine çekildi. Bundan sonraki elli yıl belkide Türkiye, Suriye'yi odak noktası yapmak zorunda. ABD bugün SDG'yi sattığı gibi yarın Şara'yı ve bizi de satabilir.

- AKP'nin en başında 2011'de aldığı karar yanlıştı. O zamanlar yanında bugünkü MSB gibi bir kurmay yoktu. Bugünkü Dışişleri Bakanı gibi biri yoktu. Türkiye çok ağır ve hatalı bir karar aldı. Ne yaptı? Suriye meselesini nasıl başına bela etti?"

BU BELAYI DAVUTOĞLU AÇTI

"- Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Başbakanı yapılan ve başta Suriye olmak üzere Ortadoğu'daki tüm belaları başımıza saran Davutoğlu'nun Malezya'dan ABD dayatmasıyla getirilen ve görevden alınınca ABD'nin Türkiye'deki partnerimizi kaybettik dediği formül var. Adamın Stratejik Derinlik dediği, Suriye belasını başımıza saran, Kılıçdaroğlu tarafından Altılı Masaya oturtulan adam.

- Türkiye 2010 yılında Davutoğlu ve Mazlum Abdi'yi general olarak gören çıkarların sonucu Stratejik Derinlik denilen formüllerle Türkiye'yi yediler. Türkiye'yi bize ait olmayan bir savaşa soktular. Suriye bataklığına soktular. Yaşadığımız ekonomik sıkıntının, bitmek bilmeyen enflasyonun sebebinde Suriye'de yaptığımız harcamalar var. Suriyelilerin ÖSO diye beslediğimiz çapulcu ordusu bir de onlara Kuvayı Milliye dediler.

- Milyonlarca Suriyeliyi buraya doldurduk. Türkiye'nin demografik yapısını bozduk. İran'da zor durumda kaldık. Azerbaycan ile İsrail neredeyse kardeş. 15 yıldır ne hale geldik bunlar yüzünden. Bugün döndük Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı bu işi ikna etmişler. Hala hata yaptık demiyorlar. Bugün bir kazanım var ama 15 senenin faturasını kim ödeyecek? Ahmet Davutoğlu'nu kim Başbakan yaptı? Rus uçağını düşürmemizden kendi Fantomumuzun düşürülmesine kadar hepsinin sorumlusu AKP Hükümeti ve Saray. Şu anda büyük başarı diye anlatılan 15 yıllık korkunç kararın dönüldüğü nokta.

- Böyle bir adamı Altılı Masa'ya aldılar. Bu adamları almayın dedik. Yalvardık. 2023 seçiminde medyaya 350 Milyon lira verdiler topluma yalan söylesinler diye. Bugün de CHP listesinden oy verdirilen adamlar AKP'ye gidiyor. Bize AKP köpeği gidenler asıl AKP köpeği. Köpeklere de hakaret etmek istemem."

GÖRDÜNÜZ MÜ KİM AKP KÖPEĞİ

"- Bunları alkışladılar kardeşim. Suriye fatihi diye alkışladılar. Bugün Türkiye diyor ki Kobani'deki SDG'yi atacağız. Kobani'deki kardeşlerimi alnından öpüyorum diyen AKP'nin Başbakanı değil miydi? Barzani'nin Kürdistan Silahlı Kuvvetleri başka gün yok gibi 29 Ekim'de Türkiye'den resmi geçit yapıp Kobani'ye gitmedi mi? Siz şimdi hangi Suriye'yi fethediyorsunuz. Türkiye'nin başına felaketi aştılar bugün ABD sayesinde bundan döndük bunu fetih diye anlatıyorlar. Elinde çubuk tutanlarla milleti felakete götürdüler. Bugün emekliler 20 Bin lira maaşla sefil oluyor. Bu sahtekar medya yüzünden oldu. Sadece yandaş değil muhalif denen sahtekar medya. Bugün Ekrem İmamoğlu hapisteyse bunlar yüzünden hapiste. Bugün CHP hakkında kapatma davası varsa bunların yüzünden. Hala utanmadan SÖZCÜ TV AKP'nin diyorlar. AKP'nin Köpeği sizsiniz. Bunları da para vererek yaptırıyorlar. Gün gelecek bunları da göstereceğiz.

- Trump klasik bir politikacı gibi olmadığını ifade ediyor. Venezuela'da gördük. Grönland'ı bana vereceksiniz diyor. Hayata böyle bakan bir adam. Bunun Türkiye'deki yansımasına bakmamız lazım. Trump ve Türkiye ilişkisini okurken bir şeye bakmamız lazım. Bugün itibariyle Trump'ın bir yılı doldu. Trump 2025'in 9 Ocak günü bir açıklama yaptı. Dedi ki," Türkiye denen yerde uzun zamandır arkadaşım olan biri var. Bu beyefendi çok övgü istemiyor sadece rahat bırakılmak isteniyor. Zor bir adam ama benim dostum. Ona ihtiyacım olduğunda hep yanımda oldu. Harika bir adam. Beni asla hayal kırıklığına uğratmıyor."

TRUMP ERDOĞAN'A HER ZAMAN ARKA ÇIKTI

"- 9 Ocak'ta bu lafları söyledi. Harika adam dediği Asrın Liderimiz. Aradan bir hafta geçti. 17 Ocak Beşiktaş Belediye Başkanı tutuklandı. 20 Ocak Trump, ABD Başkanlığı koltuğuna oturdu. 9 Ocak'taki açıklama ne demekti, sen dediğimi yaptığın sürece ben senin o koltukta oturmanı sağlayacağım. 20 Ocak günü Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldı. 21 Ocak'ta Ümit Özdağ tutuklandı. Sebebi neydi Suriyeliler. 31 Ocak'ta Teğmenler ordudan ihraç edildi. 14 Şubat'ta ne oldu? TÜSİAD Başkanı gözaltına alındı. İş dünyasına dendi ki dikkat eti. 3 Mart günü Alaattin Köseler tutuklandı. 18-19-23 Mart Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi ve tutuklandı. Aynı gün Murat Çalık ve Resul Emrah Şahan tutuklandı. 31 Mayıs Hasan Akgün tutuklandı. 3 Haziran CHP Butlan Davası iddianamesi açıklandı. 4 Haziran Avcılar, Gaziosmanpaşa, Seyhan, Ceyhan Belediye Başkanı tutuklandı. 4 Temmuz Tunç Soyer, 5 Temmuz Muhittin Böcek, 8 Temmuz Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere, 14 Temmuz Şile Belediye Başkanı tutuklandı. 14 Ağustos Özlem Çerçioğlu AKP'ye geçti. 18 Ağustos İnan Güney tutuklandı. 2 Eylül İstanbul CHP İl Başkanlığına kayyum atandı. 16 Eylül Bayrampaşa Belediye Başkanı tutuklandı. 23 Eylül Mansur Yavaş ve ekibine soruşturma başladı. Trump 9 Ocak'ta arkandayım dedi. 20 Ocak'ta makama oturdu. O günden beri ne iş dünyası ne muhalefet ne CHP kaldı.

- Yine Trump'ın iktidara gelmesinden sonra yaşananlar. PKK güya silah bıraktı. Resmi açıklamasında Lozan dedi. Lozan Antlaşması yüzünden biz silaha sarıldık dedi. Lozan nedir Türkiye'nin tapusudur. Papa Fener Rum Patriği ile beraber Türkiye'ye geldi. Peşinden Barzani Cizre'ye geldi. O Barzani Kürdistan pul bastırdı. Türkiye'nin 25 şehri Kürdistan puluna bastırdı.

- Kasım ayında TSK'ye ait kargo uçağı Azerbaycan'dan dönerken düştü. Hala bir açıklama yok. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yanında kalan tek ülke Libya'nın Genelkurmay Başkanı'nın uçağı düştü. Aralık ayında Yalova'da IŞİD burnumuzun dibinde hortladı."