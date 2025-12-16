Türkiye'nin en çok konuşulan programı Kırmızı Beyaz yine gündemi belirliyor... Türkiye'nin kırılmaz kalemi Yılmaz Özdil ve Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey, sorulmamış incelemelere bakıyor, tartışılmayan gerçekleri ekrana yatırıyor.

Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu bazı isimlerin uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanması ve uyuşturucu testlerinin pozitif çıkması ile AKP'nin dindar nesil projesi de tartışma konusu oldu.

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey ve SÖZCÜ Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye'deki Ahlaki yozlaşmanın temellerini konuştu.

Yılmaz Özdil şu ifadeleri kullandı:

"LAİKÇİ TEYZELER DEDİKLERİ CUMHURİYET KADINLARINDAN ÖZÜR DİLENMELİ"

"- Öncelikle medyayı konuşacağız ama aslında bu yaşadığımız mevcut tarikat-cemaat zırcahil atmosferi, Allah ile aldatma iklimi, dinin imanın siyasete alet edilmesinin ve bazı kişilerin iktidarla bağı olmasa da oradan aldığı güçle servet sahibi olması üzerine yaşadıklarımız. Bunları konuşacağız ama öncelikle bence bu son patlak veren rezaletten sonra öncelikle yıllardır bu ülkede Laikçi teyzeler diye aşağılanan Cumhuriyet Kadınlarından özür dilenmesi gerekiyor.

"- Mütedeyyin-Seküler çatışması başladığından beri ülkemizin, demokrasimizin bu hale geleceğini söyleyen öncelikle kendi çocukları ama daha çok toplum için gelecek için endişelenen ve bu konuda adeta çırpınırcasına uyarmaya çalışan Cumhuriyet Kadınlarına yıllarca Laikçi Teyzeler diye aşağılama yapıldı. Sadece dinci kesimden gelmedi bu kendini aydın olarak pazarlayan, elitist bakış açılı aslında vasıfsız, değersiz önemlilerden geldi. Şimdi o Laikçi Teyzeler diye aşağıladığınız kadınların dediğine geldiniz mi kardeşim. Geldiniz."

ALLAH İLE ALDATMAK

"- Rahmetli Yaşar Nuri Öztürk, Allah ile Aldatmak diye bir kitap yazdı. Surelerden örnekler vererek, aslında bizatihi Kuran-ı Kerim'de tüm insanlığa "Sakın sizi Allah ile aldatmasınlar" diye uyarıldığını anlattı. Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk bunu kitaplaştırdı. Türk halkının dine olan saygısı nedeniyle bunu malzeme yapan siyasetçiler iş adamları, gazeteciler tarafından kullanıldığını uyarmıştı. Cumhuriyet Kadınları da aslında buna dikkat çektiler."

"Laik eğitime, demokrasi kültürüne, Atatürk devrimine zarar verirsen sürükleneceğin yer Ortadoğu bataklığıdır. Bunun iki örneği var. Suriye'de veya Pakistan'da olduğu gibi ya ineklerle ahırda yatarsın ya da para sahibi olursan Katar gibi yüksek binalar yapıp bedevi tarzı, içi boş kokainle anılan çürümüş bir hayata sürüklenirsin."

"AKP AHLAKSIZLIĞIN TEMELİ LAİKLERDİR DİYE İKTİDAR OLDU"

"- 3 Kasım 2002'de AKP'nin yaptığı ilk araştırma raporunda ahlaksızlık, yolsuzluk sorunu dini değil Laik sistemle alakalı bir sorundur. Yani diyorlar ki Laik insanlar yolsuzdur, ahlaksızdır. Bunların hepsi Laiklerin başının altından çıkıyor dediler. Geldik Aralık 2025'te Türkiye'nin içine düştüğü durum, Laiklerden özür dilenmesi gereken bir durum. Fuhşun, yolsuzluğun partisi veya etnik kökeni falan olmaz ama AKP iktidara bu genelleme ile geldi. Bugün yaşanan aslında bir ibrettir.

"- Bütün İmam-Hatiplileri, İlahiyatçıları, Gazetecileri rencide eden bir durumdur bu. Bu geldiğimiz nokta gazetecilerin özellikle muhafazakar bilinen gazetecilerin, maalesef uyuşturucuyla, fuhuşla adı çıktı. Bundan önce de Veyis Ateş vardı. Veyiş Ateş, Mehmet Akif Ersoy gibi arkadaşların ortak özelliği ne, Veyis Ateş imamdı. Gazetecilikle alakası olmamasına rağmen medyaya getirilip Dindar neslin gazetecisi olarak sunuldu. Maalesef aralarında CHP'nin de olduğu partiler bunlara gazeteci muamelesi yaptı. Mehmet Akif Ersoy'un ailesi laik eğitimi reddedecek kadar dindar yaşıyor. Vardığımız sonuç ortada."

"AKP KENDİ MAHALLESİNİ TEMİZLİYOR"

"- Gazetecilik yozlaştığı için her şeyi kolay unutuyoruz. Mesela AKP şuanda kendi mahallesinde önünü temizliyor. Severiz sevmeyiz ama hangi AKP'li böyle bir şey ister. Kimse istemez. Belli ki bu rezilleri biz istemiyoruz diyerek tasfiye ediyorlar. Harika da bir şey yapıyorlar. Genelde bu işi örterlerdi ama bu işin deşifre olmasındaki en önemli aktör Sabah Gazetesi. Yani işi örtmek değil evinin içini temizlemek istiyor AKP bu çok belli."

"ALLAH İLE ALDATMA İKLİMİNİN SONUCU"

"- Mesele sadece uyuşturucu, fuhuş değil. Daha üç gün önce benzer bir gazetecilik faaliyeti yüzünden darbe girişimi oldu yahu. 15 Temmuz'un sürecine bakın bir numaralı aktör Cemaat medyasıydı. Ne yaptılar? Ortak bir faaliyet yürüttüler. Demokrasiye, devlete, Cumhuriyete karşı suç işlediler. Türkiye'nin onur duyduğu insanlara iftiralar attılar. Kim yaptı bunu medya yaptı. O gazetecilerin bir bölümü hapse atıldı. Bir bölümü yurtdışına kaçtı ama bir bölümü utanmadan hala gazetecilik yapıyor. Yani güç zehirlenmesinin sadece fuhuş ve uyuşturucu kısmını konuşmayalım. Bu ahlaki yozlaşma yüzünden darbe girişimi oldu. Tanklar sokağa çıktı. İnsanlar öldü. Bu Allah ile aldatma ikliminin bir sonucu"

"PARA ALAN GAZETECİLERİ NEDEN İÇİNİZDE TUTUYORSUNUZ?"

"- Herkes kendi kapısının önünü temizlesin diye yalvarıyorum. Buradan söylüyorum, beni en çok eleştiren Sabah/ATV grubudur ama ben teşekkür ediyorum çünkü kendi rezilliklerini açıklıyorlar. Ben buradan söylüyorum, muhalif medyaya sesleniyorum. Para alan gazetecileri neden içinizde barındırıyorsunuz? Bir rezillik patladığı zaman mı bunlar böyle diyeceksiniz? Toplumsal çürüme sadece dinci veya sadece laik kesimde değil yaşanan tarikat-cemaat zırcahil atmosferi bir yozlaşma yarattı. Sosyal bir enkaz var."

AHLAKSIZ MEDYA VURGUSU

"- SÖZCÜ TV'de Dilek İmamoğlu ile çok güzel bir röportaj yapıldı. Kahraman Medyamız neden bir tane haber yapmadı. Siz Ekrem İmamoğlu'cu değil misiniz? Niye haber yapmıyorsunuz? Tunç Soyer'in kapısında kuyruk oluyordunuz. Neden haber yapmıyorsunuz? Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın annesi yüzlerce gündür hastane kapısında oturuyor. Neden bir tane haber yapmadınız Ahlaksızsınız. Sadece para aldığınız kişilerin haberini yapıyorsunuz."