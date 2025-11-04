Türkiye'nin en çok konuşulan programı Kırmızı Beyaz yine gündemi sarsıyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" açıklamasını SÖZCÜ Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil yorumladı.

"DEMİRTAŞ'IN TUTUKLANMAMASI GEREKİYORDU"

"- Demirtaş meselesi bir hukuki karar olsaydı, Demirtaş'ın serbest kalmasını boş ver tutuklanmaması gerekiyordu. Türkiye Demirtaş'ın neden tutuklandığını da unuttu ama Demirtaş'a mal edilebilecek bir mesele değildi bu. Bırakın hapis yatırılmasını AİHM kararlarını zaten tutuklanması bile doğru değildi. Aynı meseleyle ilgili olarak dikkat edersen Demirtaş ile beraber Eş başkan olan kadın da tutuklanmıştı. Ondan kimse bahsetmiyor. Bu bile bu meselenin aslında hukuki olmadığını gösteriyor."

"DEMİRTAŞ'IN HAPSE ATILMA SEBEBİ BUYDU"

"- Demirtaş'ın asıl hapse girme sebebi neydi. Abisi aslında Parti genel başkanıydı. Sonra işte Türkiye'den kaçtı ve PKK'nın dağ kadrosunda yönetici olduğunu biliyoruz. Demirtaş'ın PKK üst yönetimiyle doğrudan bağlantısı var. İkinci tarafı ise Demirtaş kişilik itibarıyla esprili, hoşgörülü, sempatik kişiliği ile bugün DEM Parti çizgisinin çok dışında bir genel başkandı."

"- Demirtaş Türkiye'deki gençlerin en yakından takip ettiği en hoşgörülü bulduğu makul bulduğu arkadaş bulduğu siyasetçiydi. Demirtaş bu kimliği ile saz çalması, esprili şekilde laf sokması, çirkinleşmeden alay edebilmesi eleştirileri yumuşatarak kabul etmesi gibi özellikleri ile hatta Kürt mü Türk mü tartışması ile bile Demirtaş'ın hem DEM Partiyi hem PKK'yı aşan bir sempati oranı vardı. Bu bir realite."

"- Demirtaş'ın hapse atılmasının temel sebebi bence buydu. Hem PKK'nın hamlelerine müdahale edebilecek bir popülariteye ulaşmıştı. Hapse atılmasının temel sebebi buydu. Vardığımız noktada ise onu hapse atan popülarite hapisten çıkartan popülarite olacak."

"SÜRECİN SÖZCÜSÜ DEMİRTAŞ OLACAK"

Toplumda bunun altını doldurabilecek bir ikna mekanizması kuramadılar. Öcalan'ın Türk Halkına yönelik iknada bulunması söz konusu değil. Bahçeli desen ip atarken dönüp böyle yapması son derece kontrast göründüğü için iknâsı söz konusu değil. Erdoğan topa kenardan girer gibi zaten. Özgür Özel desen CHP Genel Başkanı olarak Şeyh Sait'in elini de öpse DEM Parti'ye oy veren, PKK'ya sempati besleyenler açısından Özgür Özel'in kıymeti yok."

"DEMİRTAŞ'A İHTİYAÇLARI VAR"

"- Dolayısıyla Anayasada değişiklikler lazım, PKK-Türkiye arasında uzlaşma sağlaman gerekiyor, nasıl ikna edeceğiz. Bence bu noktada Demirtaş'a ihtiyaçları var. Sürecin sözcüsü olacak Demirtaş. Bugün çıktığında ileride siyasi hakları da teslim edilmeli bence ama belli ki başlangıçta olmayacak. Dışarıda adaylığı söz konusu olmayan ama bütün mekanizmanın en popüler insanı olarak sözcüsü olacak. Bu benim görüşüm. Demirtaş'ın dışarı çıkma ihtiyacı buradan doğuyor."

"- Sarayı ikna edebilecekler mi göreceğiz. Erdoğan'ı tanıyorsak artık her gün bakıyor ve kendi çıkarına olup olmadığını tartıyor. Bunu bir çatlak olarak değerlendirmeyelim. İşine gelirse Demirtaş'ı yarın çıkarıp CB adayı olmasına da izin verebilir. Bence şuan Demirtaş'ın tahliyesine ihtiyaçları var."