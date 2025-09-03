İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durulmasına karar verdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti kayyum olarak görevlendirildi.

Karar siyasette bomba etkisi yaratırken SÖZCÜ TV'de gazeteci İpek Özbey'in sunduğu Karşı Karşıya Özel programında Uluslararası İlişkiler ve Strateji Uzmanı Dr. Erol Mütercimler, Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz ve SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil kararı değerlendirdi.

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil kararın ve CHP lideri Özgül Özel'in Gürsel'i ihraç kararının ardından bağlandığı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL'DA OLAN DA BU"

Özdil'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün olan bitenin Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir ilgisi yok.

Burada İstanbul İl Kongresi'ni iptal edip, İstanbul delegelerini organize ederseniz, Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay'ını alırsınız.

Tayyip Erdoğan, 'İstanbul'u alan Türkiye'yi alır' diyor, millet bunu belediye başkanlığından ibaret zannediyor.

Bu kurultay delegelerinin toplamıyla ilgili bir şeydir.

İstanbul delegelerini Özgür Özel ya da Ekrem İmamoğlu aleyhine bir dengeye çevirirseniz, Kurultay zaten doğal olarak Özgür Özel'i genel başkanlıktan indirir.

İstanbul'da şu an olan da bu.

"CHP'YE OY VERENLER BİLE MİTİNGLERİ TAKİP ETMİYOR"

Peki ne yapılması gerekiyor derseniz. Ben bir gazeteci olarak bunu söylüyorum.

Şimdi mesela Ekrem İmamoğlu tutuklanıyor miting yapıyoruz, Zeydan karalar tutuklanıyor miting yapıyoruz.

Bu mitinglerin sönümleneceğini söylediğimizde bize küfür ediyorlardı.

Bugün geldiğimiz nokta bu.

Bugün artık CHP'ye oy verenler bile mitingleri bilmiyor çünkü takip etmiyor.

"KILIÇDAROĞLU CENAHIYLA ARANIZI NASIL İYİ HALE GETİRİRSİNİZ BUNA MESAİ HARCAMANIZ GEREKİYOR"

İmamoğlu başta olmak üzere yapılan operasyonların siyasi olduğunu toplum zaten düşünüyor.

Sizin toplumu ikna etmeye ihtiyacınız yok. Habire miting yapacağınıza dönüp parti içi kamplaşmaları bir araya getirecek bir mesai harcamanız gerekiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu cenahıyla aranızı nasıl iyi hale getirirsiniz buna mesai harcamanız gerekiyor. Bugün hala aynı hatada ısrar ediliyor.

"MİTİNG YAPINCA KİMİ İKNA EDİYORSUN"

Daha dakika bir Gürsel Tekin'ler partiden ihraç ettik diyorlar.

Halbuki CHP niye kendi içinde kavgalı bir parti haline geldi. Sen parti genel başkanı olarak ülke yönetimine talip olduğunda, demek ki seni sevmeyen adamları ülkeden mi atacaksın.

Yani bir parti genel başkanına muhalefet etmek suç mudur?

Tam tersine sen bu partinin sahibi değilsin. Parti mensupları da senin kulun değil.

Sadece sevdiğin insanlarla yani ne ülke yönetilebilir ne parti.

Mesela tüm mesaini İYİ Parti ile nasıl daha diyaloglu hale gelebiliriz mesaisine harcanmalıydı.

Çıkıp miting yapınca kimi ikna ediyorsun. Zaten seni destekleyen insanlara aslında anlatıyorsun.

Sosyal medya algoritması gibi bir yankı odası yaratıyorsun. Halbuki bizim safları sıklaştırmamız gerekiyor. partinin öz evladı sana karşı olabilir olacak tabi senin bunu yanına çekmen esas görevin."