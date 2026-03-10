Türkiye'nin gündemi SÖZCÜ TV'de tartışıldı. Türkiye'nin kırılmaz kalemi Yılmaz Özdil, SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey'in sorularını Kırmızı Beyaz'da yanıtladı.

Yılmaz Özdil, 9 Mart 2026 günü başlayan İBB davasının ilk iki gününü yorumladı ve şu açıklamalarda bulundu:

"- Silivri dediğimiz yer İstanbul merkezden 80 kilometre uzakta gitgel 160 kilometre oluyor. Biz oradan yayın yapıyoruz orada tuvalete girecek bir yer bile yok. Bir sandviç yiyebileceğiniz yer yok.

- Bundan bir yıl önce ilk tutuklandığı zaman ben dile getirmişti. Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkan seçilmesini önermiştim. Mitingler silsilesi başlamıştı. O mitinglerde coşku kaçınılmaz ş2ekilde söneceğini söylemiştik. O zaman da saçma sapan suçlamalarla yaklaşmışlardı."

'MİTİNGLERE ŞİMDİ BAŞLANMALI'

"- Halbuki mitinglere asıl şimdi başlamak gerekiyor. Bir yıldır İmamoğlu orada ve aslında onun toplumsal desteğe şimdi ihtiyacı var. Şu anda duruşma başladı ve Ekrem İmamoğlu şu anda direniyor ve şu anda toplumsal desteğe morale ihtiyacı var ve biz mitingleri bitirdik kardeşim. O zaman da bunu anlatmaya çalışmıştık. Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı olarak mitinglerde seslenmeli diyorduk. Bunların hepsi geri de kaldı.

CHP'ye veya Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş herkes aynı duyguyu hissediyor. Kalabalık ve coşkuyu göremiyoruz. Toplumun yorulacağını Ekrem İmamoğlu'nu oraya tıkanlar toplumun yorulacağını biliyorlardı."

'KENDİMİ SUÇLU HİSSEDİYORUM'

"- Bakın ben Ekrem İmamoğlu'nun suçlu olduğuna inanmıyorum ama bir seçmen olarak kendimi suçlu hissediyorum. İmamoğlu sadece bir belediye başkanı değildir. Yüreğimizdeki cam kırıklarının toplamıdır. Parti etnik köken mezhep değildir, duygularımızdaki cam kırıklarıdır. 2019'da ilk kez kazandığında nasıl sevineceğimizi bilememiştik. Sevinmeyi bile unutmuştuk. Toplum seçim kazanmayı unutmuştu. Hissettiğimiz keyiften huzursuzluk hissediyorduk çünkü hasret kaldığımız duyguların vücut bulmuş haliydi Ekrem İmamoğlu. Biz Ekrem İmamoğlu gibi birini çeyrek asırdır bekledik."

'2019'DA SEMT SEMT BEDEL ÖDEYEREK KAZANDIK'

"- 25 yıllık sabır imecesi ile kazandık. Semt semt mahalle mahalle sokak sokak AKP'nin yanlış yönetiminin bedelini ödeyerek oy çuvallarının başında bekleyerek kazandık. Biz İstanbul'u 6 yaşındaki çocukla evlenilir diyen yobaz zihniyetle ve evlenen tarikat cemaat zihniyetine karşı kazandık. Mutlu aşıklar şehri İstanbul için kazandık. Eski Türkiye diye aşağılanan gerçek Türkiye için kazandık. Yahya Kemal ile, Nazım Hikmetle Orhan Veli ile kazandık. Kültürle sanatla müzikle tiyatro ile kazandık. Tarihi kültürel doku ile kazandık."

'GÖREVİMİZ İMAMOĞLU'NUN SESİ OLMAK'

"- Şimdi yolsuzluk diyorlar biz İstanbul'u tarikat cemaat zihniyetinden kazandık. Yetişin derse koşacağız Ekrem İmamoğlu'na. Bizim görevimiz onun sesi olmak. Onun bulunamadığı ortamlarda onun yerine var olmak. Yüreğimizdeki cam kırıklarının toplamıdır Ekrem İmamoğlu. Bizim ona sahip çıkmamız boynumuzun borcudur."

'BU DEMOKRASİ DAVASIDIR'

"- Ekrem İmamoğlu davası deniyor, hayır bu demokrasi davasıdır. Demokrasi dediğin seçimle gitmektir. Seçimle gelmiş birini hapisle göndermeye çalışıyorlar. Ben size söyleyeyim İmamoğlu'nun imha edilmesine göz yumulursa bir daha kimse seçimle işbaşına gelemez. Bu düşünceler bizim 2019'da hissettiklerimiz. Bu düşünceler bugün Silivri'de yok çünkü strateji yanlış. Söylüyoruz CHP'den para alanlar bize küfrediyor."

'VEKİL OLMAK İÇİN MİKROFONA ATLAYAN ATLAYANA'

"- Bizim asıl şu anda mitinge ihtiyacımız var. Toplumun hissettiği coşkuyu unutturuyorlar ve burada bir kasıt olduğunu düşünüyorum. Herkes milletvekili olmak için mikrofona atlayan atlayana ya insanlar orada yatıyor ya CHP aileleri bile oraya götürmeyi organize etmemiş. Ben Ekrem İmamoğlu'nun orada tek başına mücadele ettiğini görünce çok üzülüyorum."