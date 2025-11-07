CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu hafta ortaya attığı iki iddia, siyaset gündemine bomba gibi düştü. Özgür Özel'in Silivri Cezaevi çıkışında ve Ümraniye mitingindeki sözleri geniş yankı bulmuştu.



Özel, CHP'li birçok belediye başkanının tutuklanmasına neden olan soruşturmanın kilit ismi olan Aziz İhsan Aktaş'ın yurt dışına kaçtığını öne sürerken, Ümraniye'de düzenlenen mitingde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) ait bir şirketin yurt dışı iştirakinden maaş aldığını iddia etmişti.



Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Özel'in açıklamalarının 'inandırıcılıktan uzak' olduğunu öne sürerek, CHP Genel Başkanı'nın yanlış yönlendirildiğini belirtti.



'BİRİLERİ ÖZGÜR ÖZEL'İ YANLIŞ BİLGİLERLE BESLİYOR'



Özdil, kendi Youtube kanalında Özel'in iddialarına yönelik şu ifadeleri kullandı:





"Özgür Özel çıkıyor "Aziz İhsan Aktaş yurt dışına kaçtı" diyor. Demeye kalmadan herif ertesi gün televizyona çıkıyor "benim hakkımda yalan söylüyorlar" deyip bangır bangır anlatıyor.

Ertesi gün miting otobüsünün üstüne çıkıyor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bu işi yapsın diye saray tarafından Lüksemburg üzerinden maaşa bağlandı falan diyor. Gizlice elde edilmiş gibi bir belge gösteriyor, muhalif medyaya da servis ediliyor, muhalif medya da Özgür Özel'in mitingiyle eş zamanlı olarak o gizli denilen belgeyi yayınlıyor.

Halbuki o belge internette isteyen herkesin ulaşabileceği kamuoyuna açık bir belge. Şimdi bunları söylüyoruz diye bize yine küfredecekler, gizli AKP'li falan diyecekler.

O belge denilen hem AK Parti'nin hem de Başsavcının çok kolaylıkla cevabını verebileceği bir konu.

AK Parti, Başsavcıyı parayla satın alacak Lüksemburg'dan para falan verecek bu operasyonları yaptıracak sonra da bunu herkes görebilsin diye ismini internete koyacak öyle mi? CHP seçmenine işte belge diye bunu söylüyorlar.

Aziz İhsan Aktaş kaçtı meselesinde olduğu gibi birileri Özgür Özel'i yanlış bilgilerle besliyor, kolayca çürütülebilen bilgiler vermesini sağlıyor

Muhalif medya bu belgeyi önce bangır bangır verdi sonra tıss, sustu.

Bunu söylediğimizde ise CHP Genel Merkezi tarafından besledikleri tiplerle bize küfrettiriyorlar.

CHP Genel Başkanının beş düşünüp bir konuşması lazım bu bir düşünüyor beş konuşuyor."















