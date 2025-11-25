Türkiye'nin en çok konuşulan programı Kırmızı Beyaz yine gündemi sarsıyor...

Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videoyu yorumladı.

"DERSİMLİ KEMAL ÜLKÜCÜ KEMAL OLMUŞ"

Özdil şu ifadeleri kullandı:

"- Bu siyasetçi prototipi toplumun ülkeye aidiyetini koparıyor. Dersimli Kemalim diyordu şimdi ülkücü kemal olmuş. Tuhaf ötesi bir durum. Bahçeli'nin ip atarken Umut hakkı istemesi gibi bir durum. Ben burada Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu'nun aslında bu olduğunu 15 yıldır anlatmaya çalıştım. 2010'dan beri bunu anlattığım için sözde muhalif medyada ve CHP Genel merkezi tarafından linç edildim. Gizli AKP'li olduğumu falan söylediler."

"- Şimdi en son seçimde de Kılıçdaroğlu'na "Piro" diyenler "Yüzde 60'la kazanacak" diyenler bugün "Kılıçdaroğlu ihraç edilsin" diyorlar. CHP bu guguk kuşu yumurtalarından kurtulmadan siyasete yön veren parti olması imkansız. Guguk Kuşu yuvaya gelir yuvanın yumurtalarını dışarı atar kendi yumurtasını büyütür ve en sonunda o yuvayı bozar. Bunu 2010 yılından beri anlatmaya çalıştığım için CHP Genel merkezi tarafından 15 yıl boyunca linç edildim. Şuanda Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum evet Kılıçdaroğlu buydu işte."

"- Bile bile CHP içerisindeki Atatürkçi ruhu dışarı attılar. İkinci Cumhuriyetçilerini, soykırım savunucuları çapsız siyasetçileri parti yönetimine getirdiler. Bugün CHP'nin başına gelen maalesef bu."

"DÜŞEN İNSANLARA TEKME ATIYOR"

"Daha duruşması bile başlamamış yani düşmüş insanlara tekme atıyor. Parti arınmalı diyor. Parti arınacaksa bu sözde muhalif medyadan başlanmalı bu. Bakın isim vermeyeyim Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiğim için benim aleyhimde konuşup KK tarafından partiden kovulunca beni arayanların listesi ansiklopedi olur. Yüzsüzlük ve iki yüzlülük ve bin bir suratlılık bu partiye guguk kuşu operasyonu ile monte edildi."