Yılmaz Özdil, SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey'in sorularını Kırmızı Beyaz'da yanıtlıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifasını Yılmaz Özdil canlı yayında yorumladı.

"- Milliyetçi mukaddesatçıyım diyen arkadaş CHP'den aday olmuş millet oy vermiş. Şimdi milletin oylarını aldı gitti. Bunu Rabbim Affetsin denen durumun fotoromanı işte. Dindar nesil denilen, alnı secdeye deydi denilen atmosferde kutsal toprakları getirdikleri vaziyet bu. Gazeteci olarak ortaya koymaya çalışıyoruz ama önümüz ramazan, bu kepazeliklerle ilgili gerçekten samimi Müslüman ilahiyatçıların bir şeyler söylemesi gerekiyor. Bu ülkede Diyanet'in harekete geçmesi lazım. Bu nedir yahu?

- Guguk Kuşu operasyonu ile bu adamları CHP'ye neden doldurdunuz diyenler CHP'den para alan tetikçiler bizi linç ediyordu. Ellerine geçen her konuyu bu topluma ait ortak paydası olan her konuyu sömürüyor. Adam dini de sömürüyor ata sporumuzu da sömürüyor. CHP'nin toplama adamlarının siyaseti ancak bu kadar oluyor. Ben bunu vakit olsa 45 dk seyrederim. Milletin parasıyla festival düzenliyor. Kendisini çektiriyor. İşte Türkiye'nin hali bu."

'AKP'LİLER KÜFÜR ÜZERİNDEN DERS VEREMEZ'

"- Bir de küfür meselesine gelince de Ananı da al git diyen bir zihniyetin bugün CHP'ye küfür üzerinden bir ahlak dersi vermesi iki yüzlülüktür. Ben kendi adıma söyleyeyim Özgür Özel'e saldırı oldu AKM'de. Orada korumalara görevlerini yaptırmıyorlar. Korumalara görevini yaptırmayınca adam size gelip vuruyor. Ben o zaman dedim ki böyle Armut gibi yürünmez. CHP'den para alan ahlaksız medya dedi ki Yılmaz Özdil Özgür Özel'e armut dedi. Bu iki yüzlülük bu toplumun en önemli problemlerinden biri. Başka partilerin Genel Başkan küfredebilir. Ananı da al git der falan zaten o yüzden biz o partilere oy vermiyoruz.

- CHP O açıdan kapanan partiler gibi bir parti değil. DYP yok ANAP bilmem ne partisi falan ne oluyor. İktidar olamazsa dağılıyor. AKP'de öyle Erdoğan siyaseti bir bıraksın AKP yok ama CHP böyle bir parti değil. CHP bu ülkenin hamuru onun genel başkanı Atatürk'ü temsil ediyor. Bugün Özel'e goygoyculuk yapıyorlar çok iyi yaptın daha da ağırını yap diye. Ben gazeteci olarak söyleyeyim nasıl ananı da al git Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca onunla beraber yürüyor bu da Özgür Özel ile beraber yürüyecek. Zaten suç duyurusunda da bu yüzden bulundu."

YALAKA MEDYA VURGUSU

"- Burada iki tane konu var. Maalesef 2024 seçiminden sonra Özgür Özel, Asrın Liderimizi ziyaret ederken, mesir macunu falan verdikleri dönemde bugün Özgür Özel'i alkışlayanlar veya CHP'den ve Belediyelerden para alanlar, bugün Keçiören Belediye Başkanına küfür ediyorlar. Bu adamın hangi kanallara çıktığına bakın abi. Parayla kukla gibi kullanıyorlar. 2024 mesir macunu, normalleşme falan filan ben kendime payıma o zaman bunu açıkladım. Kendi kanalımda yani o zaman SÖZCÜ'de değildim. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi faciasından önce ayrılmıştım. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun yüzde 60 ile kazanacaklarını söylemişlerdi aynı ahlaksızlık yapıldı."

'MANSUR YAVAŞ'I TASFİYE OPERASYONU'

"- Dedim ki İmamoğlu'nun başkanlığını düşürerek tasfiye edecekler. nerden biliyoruz mesir macunu falan denen dönemde bir mekanizma İmamoğlu'nun diplomasının tartışmalı olduğunu yazmaya başladı. Aslında gümbür gümbür geliyordu. Ben bir yayın çektim. Teyit etmek için de elbette CHP içerisinde haber aldığımız kaynaklarımız var. İmamoğlu'nun tasfiye edecekler bu yüzden adaylığına acilen ittiriyorlar. Aslında onu cezaevine ittiriyorlar. Bilahare İmamoğlu'nu içeriye atar atmaz Mansur Yavaş'ı tasfiye faaliyeti başlayacak. Bu da CHP'nin içinden başlayacak. Ekrem Başkanla Mansur Başkanla 2024 seçimini kazandık. Hatta 2023 seçiminde iki isimden biri aday olsaydı seçimi alacaktık. Bu iki kişiyi tasfiye edecekler ve Özgür Özel'i aday yapacaklar. Bunu dediğim saniyede Cumhuriyet tarihinde belki de az şekilde görülen bir karalama kampanyası başladı. Ben bunu sosyal medyada örgütleyen CHP genel başkan yardımcısını da biliyorum. Ne demişiz Ekrem Başkanı tasfiye edecekler bu yüzden adaylığa itiyorlar. Mansur Başkanı da tasfiye edip Özgür Özel'i aday yapacaklar. Bunu dedik diye bir kampanya yürütülüyor. Bu operasyon çok açık bir şekilde CHP tarafından köpürtülerek Mansur Yavaş'ı hedef alan bir süreç.

'CHP'NİN GERÇEK EVLATLARI NE OLACAK?'

- Erdoğan'ın adamları, Murat Kurum'un adamları Ankara'nın en önemli belediyelerinin başına oturtuldu. CHP'nin gerçek evlatları ne olacak? Sen paraşütle getiriyorsun. Özgür Özel hiç bahsetmedi bundan geçen gün söyledi. Sen istedin diye senin istediğin birini ben PM'ye koydum. Demek ki bozuk tohum denen herifleri belediye başkanı yapmakla kalmamışlar, hırsız denen adamın adamını da CHP'ni yönetimine koymuşlar."