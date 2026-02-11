Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, kabinede kritik değişiklikler yapıldı.

Buna göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yılmaz Tunç Adalet Bakanlığı görevinden aldı yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atadı.

Ali Yerlikaya ise İçişleri Bakanlığı görevinden alındı, yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Görevden alınan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur.

2001 yılında başlayan kutlu yolcuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı görevinin tarafıma tevdi edilmesi milletimize ve devletimize hizmet etme sorumluluğumuzu daha da artırmıştır.

23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık.



Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek’e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum."